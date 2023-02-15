Türkiye Tek Yürek deprem kampanyası için geri sayım: AFAD ve Kızılay'a deprem yardımı nasıl yapılır?

Merkez üssü başta olmak üzere civar illerde sürdürülen iyileştirme ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlar, AFAD ve Kızılay'ın kampanyalarına SMS veya EFT/havale yöntemleriyle bağışta bulunabilecek. Peki, AFAD ve Kızılay'a SMS ile yardım nasıl yapılır?
AFAD SMS ile bağışın nasıl yapılacağını; "Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, “DEPREM” yazarak 1866’ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir." sözleriyle aktardı.
Kızılay, deprem bölgelerine maddi destek vermek isteyenler için SMS ve hesap numaralarını paylaştı. Bağış yapmak isteyenler DEPREM yazıp 2868’e SMS göndererek 15 TL yardımda bulunabiliyor.
Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı/Banka Kartı kullanarak elektronik işlemle, Bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından (Banka Hesap Numaraları),
* Yurt içi Havale ve EFT yoluyla bağış yapmak için Ziraat Bankası TL hesap bilgileri;
IBAN: TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254 - SWIFT: TCZBTR2A
* Yurt dışından bağış yapmak için Ziraat Bankası Frankfurt hesap bilgileri;
IBAN: DE26 5122 0700 1080 0000 01
KONTO NO: 1080000001
BLZ: 512 20 700 - SWIFT: TCZBDEFF
168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, Kızılay Mobil Uygulaması ile, İndirmek İçin: App Store - Google Play Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağış yapabilirsiniz.
EFT/Havale yoluyla yapılan bağışlarda açıklama kısmına “DEPREM” yazılması yeterlidir.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 'in 15 Şubat'taki ortak yayınında yardım kampanyası düzenlenecek.Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek.
Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.
Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8’in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.