Ümraniye Belediyesi hangi partide? Ümraniye Belediye başkanı kimdir? Ümraniye Belediye başkan adayları
Ümraniye Belediyesi hangi partide? Ümraniye Belediye Başkanı kimdir? Ümraniye Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Ümraniye Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Ümraniye Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Ümraniye yerel seçim sonuçları..
ÜMRANİYE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediyesini 215.857 alınan oy ve %54.57 oy oranı ile AK Parti adayı İsmet Yıldırım kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%54.57
- CHP%37.51
- Saadet Partisi%3.07
- HDP%2.32
- BBP%1.47
- DSP%0.40
- Diğer%0.66