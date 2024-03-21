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Ümraniye Belediyesi hangi partide? Ümraniye Belediye başkanı kimdir? Ümraniye Belediye başkan adayları

Ümraniye Belediyesi hangi partide? Ümraniye Belediye Başkanı kimdir? Ümraniye Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Ümraniye Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Ümraniye Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Ümraniye yerel seçim sonuçları..

Ümraniye Belediyesi hangi partide? Ümraniye Belediye başkanı kimdir? Ümraniye Belediye başkan adayları - 1

ÜMRANİYE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediyesini 215.857 alınan oy ve %54.57 oy oranı ile AK Parti adayı İsmet Yıldırım kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%54.57
  • CHP%37.51
  • Saadet Partisi%3.07
  • HDP%2.32
  • BBP%1.47
  • DSP%0.40
  • Diğer%0.66

TÜRKİYE HABERLERİ

Ümraniye Belediyesi hangi partide? Ümraniye Belediye başkanı kimdir? Ümraniye Belediye başkan adayları - 2

ÜMRANİYE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Ümraniye Belediyesi Başkanı İsmet Yıldırım Kimdir?

1960 yılında, Ümraniye’de doğmuştur. İlk ve ortaokulu Ümraniye’de okumuş, liseyi Bakırköy’de bitirmiştir. 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi unvanıyla mezun olmuştur.

Mezuniyetin ardından aile şirketinde müteahhitlik yaparak birçok konut ve tesisin yapımını gerçekleştirmiştir. Bu yıllar müteahhitliğin yanında çeşitli meslek kuruluşlarında ve sivil toplum örgütlerinde görev almıştır. 1999 yılında KİPTAŞ’a Genel Müdür olan İsmet YILDIRIM, görev süresi boyunca İstanbul’un çeşitli semtlerinde teknik donatı alanları, okulları, camileri ve çarşılarıyla modern şehirler kurmuş olup, bu şehirlerdeki konut sayısı 80 bine ulaşmıştır. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı, proje ve bürokratik işlemlerin tamamlandığı tarihi ve kültürel “Süleymaniye Projesi’nin” inşasına da başlamış bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Yıldırım, İngilizce bilmektedir.

Ümraniye Belediyesi hangi partide? Ümraniye Belediye başkanı kimdir? Ümraniye Belediye başkan adayları - 3

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • İSMET YILDIRIM
  • AYKUT ERDOĞDU
  • MUHAMMET UĞUR
  • SERKAN YALÇIN
  • TEKİN YILMAZ
  • GAMZE ÇAKIR YILMAZ
  • İBRAHİM DENİZ
  • ORÇUN ŞEKERCİOĞLU
  • EDİP ALPATA
  • FERHAT KAYRAN
  • JÜLİDE SARIKAYA KURDOĞLU
  • ŞERİFE BİN
  • SELİM ÇELİK
  • ERSAN GÖKGÖZ
  • AHMET ERGİN
  • MEHMET LAÇİN
  • HASAN POLAT
  • ONURHAN ŞEKER
  • NACİ CEBECİOĞLU
  • FURKAN DEMİRCAN
  • FAİK EREN
  • YAKUP KASIMAY
  • YUNUS AKTÜRK
Ümraniye Belediyesi hangi partide? Ümraniye Belediye başkanı kimdir? Ümraniye Belediye başkan adayları - 4

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