Urla’da “omuz attın” cinayeti | “Kan bir türlü durmadı, kucağımda son nefesini verdi”
İzmir’in Urla ilçesinde bir markette çıkan “omuz attın” tartışmasında öldürülen Semih Kenan Köse’nin sevgilisi Sibel Kabadayı olay anını anlattı. “Beni saçımdan tutup, yerlerde sürüklediler.” diyen Sibel Kabadayı, “Kenan’ın beyaz gömleği kırmızıya büründü. Üzerimdeki kıyafeti çıkarıp, tampon yapmaya çalıştım. Başını kucağıma aldım. Kan bir türlü durmadı. Kalbine isabet eden tek bıçak darbesiyle öldürüldü. Kucağımda son nefesini verdi.” dedi.
İzmir’in Urla ilçesinde cinayetle biten “omuz attın” tartışmasında sevgilisi öldürülen Sibel Kabadayı, olay anında yaşananları anlattı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Ahmet Besim Uysal Caddesi Altıntaş Mahallesi’ndeki bir markette yaşandı.
Urla’da emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan kick boksçu Sercan Bavkır, alışveriş yaptığı sırada yanından geçen müteahhit Semih Kenan Köse ile omuz omuza çarpıştı.
İkili arasında başlayan “omuz attın” tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. İddiaya göre; kavgaya Sercan Bavkır’ın yanındaki 2 kardeşi de karıştı.