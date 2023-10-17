Urla’da “omuz attın” cinayeti | “Kan bir türlü durmadı, kucağımda son nefesini verdi”

İzmir’in Urla ilçesinde bir markette çıkan “omuz attın” tartışmasında öldürülen Semih Kenan Köse’nin sevgilisi Sibel Kabadayı olay anını anlattı. “Beni saçımdan tutup, yerlerde sürüklediler.” diyen Sibel Kabadayı, “Kenan’ın beyaz gömleği kırmızıya büründü. Üzerimdeki kıyafeti çıkarıp, tampon yapmaya çalıştım. Başını kucağıma aldım. Kan bir türlü durmadı. Kalbine isabet eden tek bıçak darbesiyle öldürüldü. Kucağımda son nefesini verdi.” dedi.

Urla’da “omuz attın” cinayeti | “Kan bir türlü durmadı, kucağımda son nefesini verdi” - 1

İzmir’in Urla ilçesinde cinayetle biten “omuz attın” tartışmasında sevgilisi öldürülen Sibel Kabadayı, olay anında yaşananları anlattı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Ahmet Besim Uysal Caddesi Altıntaş Mahallesi’ndeki bir markette yaşandı.

Urla’da emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan kick boksçu Sercan Bavkır, alışveriş yaptığı sırada yanından geçen müteahhit Semih Kenan Köse ile omuz omuza çarpıştı.

İkili arasında başlayan “omuz attın” tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. İddiaya göre; kavgaya Sercan Bavkır’ın yanındaki 2 kardeşi de karıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Urla’da “omuz attın” cinayeti | “Kan bir türlü durmadı, kucağımda son nefesini verdi” - 2

Bu sırada eline geçirdiği içki şişesini kıran Köse, Sercan Bavkır’ın üzerine doğru hamle yaptı. Bunun üzerine Sercan Bavkır, yanındaki bıçakla Köse’yi ve yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı’yı göğsünden yaraladı.

Urla’da “omuz attın” cinayeti | “Kan bir türlü durmadı, kucağımda son nefesini verdi” - 3

Urla Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Köse yaşamını yitirdi, Kabadayı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan Bavkır ve Taylan Bavkır, polis ekiplerine teslim oldu. Polisteki işlemlerin ardından 3 kardeş, tutuklandı.

Urla’da “omuz attın” cinayeti | “Kan bir türlü durmadı, kucağımda son nefesini verdi” - 4

Pilates eğitmeni Sibel Kabadayı da yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Urla’da “omuz attın” cinayeti | “Kan bir türlü durmadı, kucağımda son nefesini verdi” - 5

“Alışveriş yapmak için mağazaya girdik. Kenan içeri girince çalışanlara ‘Kolay gelsin’ dedi. Üç kişiyle yan yana geldik. Bize ters ters baktılar. Bu kişiler, ‘Ne kolay gelsin’ dediler. Birden kavgaya tutuştular.” diyen Kabadayı, “Üçü birden Kenan'a vurmaya başladı. Kendimizi savunmak için elimize aldığımız alkol şişelerini kırdık. Kimse onları durduramadı. Beni saçımdan tutup, yerlerde sürüklediler. Kenan'ın beyaz gömleği kırmızıya büründü. Üzerimdeki kıyafeti çıkarıp, tampon yapmaya çalıştım. Başını kucağıma aldım. Kan bir türlü durmadı. Kalbine isabet eden tek bıçak darbesiyle öldürüldü. Kucağımda son nefesini verdi. Beni de aynı kişi, göğsümden bıçakladı.” ifadelerini kullandı.

Urla’da “omuz attın” cinayeti | “Kan bir türlü durmadı, kucağımda son nefesini verdi” - 6

“GELECEK PLANLARIMIZ VARDI”

Köse ile 6 aydır sevgili olduklarını, Ankara’da yaşadıklarını belirten Kabadayı, “Ancak Semih, Urla’da şantiye işi alıp, burada bir ev tuttu. 11 gündür ben de onunla aynı evde kalıyordum. Birlikte olduğumuz 6 ay içinde çok güzel günler yaşadık. Olay olmadan önce çok mutluyduk. Güldük, eğlendik, birlikte şarkılar söyledik. Olay günü de çok güzel ve mutlu bir gün geçirmiştik. Gelecek planlarımız vardı. Hepsi, o gün bitti. Sevdiğim insan toprağa girdi.” dedi.

Urla’da “omuz attın” cinayeti | “Kan bir türlü durmadı, kucağımda son nefesini verdi” - 7
Urla’da “omuz attın” cinayeti | “Kan bir türlü durmadı, kucağımda son nefesini verdi” - 8
DAHA FAZLA GÖSTER