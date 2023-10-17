Urla’da “omuz attın” cinayeti | “Kan bir türlü durmadı, kucağımda son nefesini verdi”

“GELECEK PLANLARIMIZ VARDI”

Köse ile 6 aydır sevgili olduklarını, Ankara’da yaşadıklarını belirten Kabadayı, “Ancak Semih, Urla’da şantiye işi alıp, burada bir ev tuttu. 11 gündür ben de onunla aynı evde kalıyordum. Birlikte olduğumuz 6 ay içinde çok güzel günler yaşadık. Olay olmadan önce çok mutluyduk. Güldük, eğlendik, birlikte şarkılar söyledik. Olay günü de çok güzel ve mutlu bir gün geçirmiştik. Gelecek planlarımız vardı. Hepsi, o gün bitti. Sevdiğim insan toprağa girdi.” dedi.