Yasak noktadan dönüş yapan TIR faciaya neden oldu

Bolu'nun Gerede ilçesi TEM yolunda, yasak noktadan dönüş yapan TIR'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yasak noktadan dönüş yapan TIR faciaya neden oldu - 1

Bolu'dan Ankara istikametine giden Gürcistan uyruklu Sherzod Khakiev, kullandığı 90Q707 Gürcistan plakalı kauçuk yüklü TIR'la Gerede Gişeleri'nden otoyol çıkışını kaçırdı.

Yasak noktadan dönüş yapan TIR faciaya neden oldu - 2

Khakiev, yaklaşık 20 kilometre uzaktaki dönüşten dönmeyip, otoyol çıkışının 2 kilometre ilerisinde bulunan yalnızca, polis, ambulans, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri gibi görevli araçların acil dönüş yapması için kullanılan acil dönüş noktasından geri dönmek istedi.

Yasak noktadan dönüş yapan TIR faciaya neden oldu - 3

Khakiev'in kullandığı TIR'ın dönüş yaptığı sırada, dorsesi otoyolun sol şeridini kapattı. Bu sırada Ankara yönüne doğru giden Serkurt Yurtlu idaresindeki 54 EY 934 plakalı otomobil, TIR'ın dorsesine çarptı.

Yasak noktadan dönüş yapan TIR faciaya neden oldu - 4

Kazayı görenler durumu 112 Acil, polis, jandarma ve karayolları ekiplerine haber verdi. Karayolları ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de araçta sıkışan sürücüye müdahale etti.

Yasak noktadan dönüş yapan TIR faciaya neden oldu - 5

Otomobil sürücüsü Serkan Yurtlu'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından morga götürüldü.

Yasak noktadan dönüş yapan TIR faciaya neden oldu - 6

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. TIR ve otomobilin yoldan kaldırılmasıyla, yol yeniden 3 şeritli olarak trafiğe açıldı. Yasak noktadan dönüş yapan ve kazada kusuru olduğu belirlenen TIR sürücüsü Sherzod Khakiev, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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