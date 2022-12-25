Yasak noktadan dönüş yapan TIR faciaya neden oldu

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. TIR ve otomobilin yoldan kaldırılmasıyla, yol yeniden 3 şeritli olarak trafiğe açıldı. Yasak noktadan dönüş yapan ve kazada kusuru olduğu belirlenen TIR sürücüsü Sherzod Khakiev, jandarma tarafından gözaltına alındı.