Yeme-içme sektörünün duayenine veda (Rasim Özkanca kimdir?)

''MUAZZAM BİR KİŞİLİĞİ VARDI''

Törene katılan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk, yeme-içme sektörünün duayeni Rasim Özkanca'yı şu sözlerle anlattı:

''Girişimcilik ruhuyla bu sektöre 24 saatini veren tam tamına her şeyin en iyisini, detayıyla düşünen ve Türk mutfağını sadece Türkiye'deki misafirlerine değil dünyaya tanıtma misyonuyla koşturan bir insandı. Rasim abinin misyonunu ve vizyonunu gerçekleştirmede bizİm de beraber koşturmamız oldu. Bu sektör Rasim abiyi çok özleyecek. Rasim abinin muazzam bir kişiliği vardı''