Yeme-içme sektörünün duayenine veda (Rasim Özkanca kimdir?)

Kimilerine göre gerçek bir lezzet ustası, kimileri göre Türk mutfağının profesörü.
Türk mutfağını dünyaya tanıtmak için ömrü boyunca uğraştı, Osmanlı-Türk yemeklerini harmanlayıp, sunumlarını günümüze uyarladı.
75 yaşında hayatını kaybeden Borsa Lokantası'nın sahibi, yeme-içme sektörünün duayeni Rasim Özkanca, sevenlerinin vedasının ardından toprağa verildi.
Gastronomi, sanat, spor ve siyaset dünyası Rasim Özkanca'ya veda için Levent Afet Yolal Cami'nde buluştu.
Kimilerine göre gerçek bir lezzet ustası, kimilerine göre de Türk mutfağının profesörüydü. Borsa Lokantası'nın yanı sıra Masa, Parla, Rüya gibi tanınmış mekanlara imza atmıştı.
Törene; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncu Kadir İnanır, şef Cüneyt Asan ve birçok isim katıldı.
Cenaze namazı kılınan Özkanca, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene katılan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk, yeme-içme sektörünün duayeni Rasim Özkanca'yı şu sözlerle anlattı:
''Girişimcilik ruhuyla bu sektöre 24 saatini veren tam tamına her şeyin en iyisini, detayıyla düşünen ve Türk mutfağını sadece Türkiye'deki misafirlerine değil dünyaya tanıtma misyonuyla koşturan bir insandı. Rasim abinin misyonunu ve vizyonunu gerçekleştirmede bizİm de beraber koşturmamız oldu. Bu sektör Rasim abiyi çok özleyecek. Rasim abinin muazzam bir kişiliği vardı''
Günaydın Restoranları Kurucu Ortağı şef Cüneyt Asan da törene katılan isimlerdendi.
Özkanca'nın özellikle Anadolu mutfağına yıllarını verdiğini belirterek, ''Aslında hiç yaşamadı, geceli gündüzlü çalıştı. Yolu açık olsun mekanı cennet olsun'' dedi.
Rasim Özkanca babasını çocuk yaşta kaybetmiş, simit satarak maddi zorluklar içinde okumuştu.
Çalışkandı, azimliydi. Yokluklar içinden patronluğa yükseldi.
1979'da trenlerde yemek hizmeti vermeye başladı. 1983'te kapanmak üzere olan tarihi Borsa Lokantası’nı satın aldı.
NATO Zirvesi'nden, Dünya Bankası toplantılarına, İstanbul'a gelen dünya liderlerine, sporculara sanatçılar, Türk mutfağının en özel lezzetlerini pişirdi.