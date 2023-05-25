Yurt dışında ikinci tur için kaç kişi oy kullandı? YSK son durumu açıkladı

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday yeterli salt çoğunluğa ulaşamayınca seçim 2. tura kalmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı.
Yüksek Seçim Kurulu, saat 20.00 itibarıyla yurt dışında oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 856 milyon 968 olduğunu açıkladı.
İlk tur seçimlerinde yurt dışında oy verme işlemi 28 Nisan’da başlamış ve 9 Mayıs’ta sona ermişti.
YSK’nın kesin sonuçlarına göre, yurtdışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı. Bu seçmenler 1 milyon 676 bin 268 geçerli oy atmıştı. Geçersiz oy sayısı sadece 15 bin 19 olmuştu. Yurtdışında seçime katılma oranı ise yüzde 49.40 olarak açıklanmıştı.
Gümrüklerde ise ilk turda 148 bin 847 seçmen oy kullanmış, bu oylardan 146 bin 847’si geçerli, bin 336’sı geçersiz sayılmıştı. Gümrüklerde seçime katılım oranı da yüzde 4,33 olmuştu.
Yurt dışında ve gümrüklerde kullanılan toplam oy sayısı 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1 milyon 839 bin 461 olmuştu.
Avrupa'da, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Oy kullanma işleminin 24 Mayıs'a kadar sürdüğü ülkelerde sandıkların kapanmasıyla Avrupa'daki seçim süreci tamamlandı. Seçime, Avrupa'daki vatandaşların ilgisi büyük oldu.
Belçika'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için 3 kentte oy kullandı.
Başkent Brüksel ve Anvers kentlerinde sandıklar 24 Mayıs akşamı yerel saatle 22.00'de kapanırken Hasselt kentinde oy kullanma işlemi 20- 21 Mayıs olmak üzere iki gün sürdü.
Brüksel'de sandıkların kapanma saatinde oy kullanma merkezine koşarak gelen son seçmen oyunu alkışlar eşliğinde kullandı. Oy kullanma işleminin sona erdiği anonsu üzerine de salondan alkış sesleri yükseldi.
Sandıkların kapanmasının ardından bazı parti görevlileri ve müşahitler birlikte fotoğraf çektirdi.
Seçimin ikinci turunda Belçika'daki katılım oranının ilk tura göre arttığı tahmin ediliyor. YSK verilerine göre, seçimin ilk turunda Belçika'da 153 bin 443 kayıtlı seçmen bulunuyordu.
İkinci turda kullanılan oylar, Ankara'ya götürülmesi için yarın Almanya'nın Köln kentine gönderilecek.
Türkiye dışında yaklaşık 1,5 milyonla en çok seçmenin bulunduğu Almanya'da 20 Mayıs'ta başlayan oy kullanma işlemi yerel saatle 22.00'de sona erdi.
Almanya'da Berlin, Köln, Hamburg, Hannover, Münster, Essen, Düsseldorf, Mainz, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Münih, Kassel ve Nürnberg kentlerinde bulunan oy kullanma merkezlerine gelen vatandaşlar, 5 gün boyunca yerel saatle 08.00 ile 22.00 arasında oylarını kullandı.
Başkent Berlin'de Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök'un oy kullanma işleminin bittiğini anons etmesinin ardından merkezde bulunanlardan alkış sesleri yükseldi.
Oy kullanma işleminden sonra oy kullanılan zarfların yanı sıra boş pusulalar torbalara konuldu.
Seçim sürecinde Almanya'daki birçok oy kullanma merkezinde uzun kuyrukların oluşması dikkati çekmişti.
Oy pusulaları, yarın haya yoluyla Türkiye'ye gönderilecek.
İsviçre'de Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu dolayısıyla Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ile Zürih ve Cenevre başkonsolosluklarında 20 Mayıs'ta kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi yerel saat ile 22.00'de tamamlandı.
İsviçre'de kullanılan oy pusulalarının yer aldığı çuvallar yarın kara yolu ile Fransa'daki Lyon Havalimanı'nda nakil komisyonuna verilecek ve Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Türkiye'ye gönderilecek.
Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci turun oy kullanma süresinin 5 gün olmasına rağmen yoğun bir katılım olduğunu söyledi.
Özkan, "İlk tura nazaran katılım oranımız arttı, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sorunsuz bir şekilde sandıklarımızı kapattık." dedi.
14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 802 seçmenden 60 bin 95'i oy kullanmıştı.
İsveç'te Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi TSİ 22.00'de sona erdi.
Başkent Stockholm'deki Stockholm Fuarı'nda 4 gün boyunca kullanılan oylar, sandık görevlileri tarafından sayılarak torbalara konuldu ve mühürlendi.
Yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı 42 bin 800 Türk seçmenin yaşadığı İsveç'te, resmi olmayan rakamlara göre 14 bin 221 kişi oy kullandı. 14 Mayıs seçimlerinde bu rakam 13 bin 669 idi.
Yunanistan'da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi.
Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında oy kullanma işleminin 24 Mayıs'a kadar sürdüğü Yunanistan'da, sandıkların kapanmasıyla seçim süreci tamamlandı.
Yerel saatle 22.00'de sandıkların kapanmasıyla oylar çuvallara konularak mühürlendi.
Mühürlenen çuvallar, muhafaza edilmek üzere kapısında üç kilit bulunan özel odaya götürüldü.
Diplomatik torbaya yerleştirilen mühürlü oy çuvalları yarın Türkiye'ye ulaştırılmak üzere yola çıkacak.
Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik Başkonsolosluğundaki oy çuvalları THY'ye ait bir uçakla, Rodos Başkonsolosluğunda kullanılan oylar deniz yoluyla, Gümülcine Başkonsolosluğunda kullanılan oylar ise kara yoluyla diplomatik kurye ve parti temsilcileri eşliğinde Türkiye'ye götürülecek.
YSK verilerine göre, seçimin ilk turunda Yunanistan'da 11 bin 714 kayıtlı seçmen bulunurken, seçimlere yüzde 12,7 katılım sağlanmıştı.
Hollanda'da yaşayan Türk seçmenlerin, Türkiye'de 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu için oy kullanma işlemi tamamlandı.
Başkent Amsterdam, Lahey ve Deventer kentlerinde 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi bugün yerel saatle 22.00’de (TSİ 23.00) son buldu.
Hollanda'da yaşayan Türk seçmenler ayrıca Eindhoven kentinde 20-21 Mayıs'ta iki gün boyunca oy kullanabildi.
Sandıkların kapanmasının ardından oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.
Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla, hava yoluyla Türkiye'ye taşınarak YSK'ye teslim edilecek.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ilk turunda Hollanda'da kayıtlı 286 bin 753 seçmenden 146 bin 179'u oy kullanmıştı.
Yaklaşık 800 bin Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da başkent Paris ile Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo ve Marsilya kentlerinde Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi.
Orleans, Mulhouse ve Clermont-Ferrand kentlerinde de Türk seçmenler 20-21 Mayıs'ta 2 gün boyunca oy kullanmıştı.
Fransa'daki oy pusulaları, yarın hava yoluyla Türkiye'ye gönderilecek.
Avusturya'da 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanma süreci tamamlandı.
Ülkede yaklaşık 111 bin seçmen, Viyana, Salzburg ve Bregenz Başkonsolosluklarında 20-24 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.
Oy kullanma işleminin sonuçlanmasının ardından Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya genelinde 67 bin 726 kişinin sandığa gittiğini belirterek, katılım oranının yüzde 60,47 olduğunu ifade etti.
İngiltere'de Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için kayıtlı yaklaşık 127 bin seçmen, Londra, Manchester ve Edinburgh kurulan sandıklarda 20-24 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.
Yerel saatle sabah 08.00 ile 22.00 arasında gerçekleştirilen oy kullanma işlemi sona erdi.
Londra'da kurulan 35 sandıkta oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandık kurulları, parti temsilcilerinin de şahitliğinde kullanılan oylar ile artan zarf ve pusuları oy çuvallarına koyarak mühürledi.
İngiltere'de kullanılan oylar bugün yerel saatle 19.00'da Londra Gatwick Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yollarının uçağıyla Türkiye'ye gönderilecek.
Leicester kentindeki ikinci tur oy kullanma işlemi ise 20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 127 bin seçmenin bulunduğu İngiltere'de seçimin ilk turunda 64 bin 52 oy kullanılmış ve yüzde 50.10 katılım sağlanmıştı.