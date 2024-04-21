Zonguldak'ta vahşet: Hamile köpek pompalı tüfek ile vuruldu

Bir hafta kadar fizik tedavi uyguladıklarını dile getiren veteriner hekim, "Bir ayakta felç olduğunu gördük. Hiç his yoktu. O ayak ve kuyruğu ampute ettik. Diğer ayakta da fizik tedavisi sürüyor. Fizik tedavide lazer ve yürütme egzersizleri yapıyoruz. Şu an ilk geldiğine göre çok iyi ama uzun süre tedavi görmesi gerekecek." diye konuştu.