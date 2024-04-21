Zonguldak'ta vahşet: Hamile köpek pompalı tüfek ile vuruldu
Zonguldak'ta hamile köpek tüfekle vurulup yaralanmış halde bulundu. Biri yavru 5 yavrusuyla yeni doğum yapmış köpeğin, felç olan sağ arka bacağı ve kuyruğu ameliyatla kesildi. Omuriliğinden 2 saçma çıkartılan köpeğin uzun süre tedavi görmesi gerek. Köpeğe ateş eden kişi ya da kişilerin ise kimliği tespit edilemedi.
Nisan ayı başında Bartın’ın Mugada köyünde kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler, hamile olan sokak köpeğine pompalı tüfekle ateş etti.