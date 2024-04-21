Zonguldak'ta vahşet: Hamile köpek pompalı tüfek ile vuruldu

Zonguldak'ta hamile köpek tüfekle vurulup yaralanmış halde bulundu. Biri yavru 5 yavrusuyla yeni doğum yapmış köpeğin, felç olan sağ arka bacağı ve kuyruğu ameliyatla kesildi. Omuriliğinden 2 saçma çıkartılan köpeğin uzun süre tedavi görmesi gerek. Köpeğe ateş eden kişi ya da kişilerin ise kimliği tespit edilemedi.

Zonguldak'ta vahşet: Hamile köpek pompalı tüfek ile vuruldu - 1

Nisan ayı başında Bartın’ın Mugada köyünde kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler, hamile olan sokak köpeğine pompalı tüfekle ateş etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zonguldak'ta vahşet: Hamile köpek pompalı tüfek ile vuruldu - 2

Sırt ve bacağına saçmalar saplanan köpek, arka ayaklarını kullanamaz hale geldi. Yaralanan köpek, doğum yaptı.

Zonguldak'ta vahşet: Hamile köpek pompalı tüfek ile vuruldu - 3

5 yavru dünyaya getiren hayvanseverlerin yaralı halde bulduğu köpek, Zonguldak’ta veteriner kliniğine getirilerek tedaviye alındı.

Zonguldak'ta vahşet: Hamile köpek pompalı tüfek ile vuruldu - 4

Yavrulardan biri hayatını kaybederken 6 saçma isabet eden anne köpek, ameliyat edildi.

Zonguldak'ta vahşet: Hamile köpek pompalı tüfek ile vuruldu - 5

Arka kısmındaki felç geçmeyen köpeğin sağ arka bacağı ve kuyruğu kesildi.

Zonguldak'ta vahşet: Hamile köpek pompalı tüfek ile vuruldu - 6

Köpek ve geriye kalan 4 yavrusunun durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Zonguldak'ta vahşet: Hamile köpek pompalı tüfek ile vuruldu - 7

YAKIN MESAFEDEN ATEŞ EDİLMİŞ

Köpeğin yaralı, yavruların yeni doğmuş olarak geldiğini ifade eden Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, “Röntgeni çekip muayene yaptıktan sonra yakın mesafeden ateş edildiğini, saçmaların omuriliğin içine ve vücuduna saplandığını gördük. Omuriliktekini arka tarafı felç kalacağı için saçmayı bulup çıkarttık. Omuriliğin etrafındaki kemik dokusunu serbestleştirerek oradaki sinirin baskısından kurtardık. Sonra yavrularının yanına koyduk." dedi.

Zonguldak'ta vahşet: Hamile köpek pompalı tüfek ile vuruldu - 8

Bir hafta kadar fizik tedavi uyguladıklarını dile getiren veteriner hekim, "Bir ayakta felç olduğunu gördük. Hiç his yoktu. O ayak ve kuyruğu ampute ettik. Diğer ayakta da fizik tedavisi sürüyor. Fizik tedavide lazer ve yürütme egzersizleri yapıyoruz. Şu an ilk geldiğine göre çok iyi ama uzun süre tedavi görmesi gerekecek." diye konuştu.

Zonguldak'ta vahşet: Hamile köpek pompalı tüfek ile vuruldu - 9
Zonguldak'ta vahşet: Hamile köpek pompalı tüfek ile vuruldu - 10
Zonguldak'ta vahşet: Hamile köpek pompalı tüfek ile vuruldu - 11
Zonguldak'ta vahşet: Hamile köpek pompalı tüfek ile vuruldu - 12
DAHA FAZLA GÖSTER