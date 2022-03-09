ABD'nin Polonya'daki askeri üssüne hava savunma sistemi kuruldu

Haberler - Anadolu Ajansı 09.03.2022 - 20:04
ABD'nin Avrupa Komutanlığı Polonya'ya iki adet Patriot bataryası gönderileceğini açıklamıştı. Açıklamada Avrupa Komutanı Yüzbayı Adam Miller, bataryaların Polonya'ya "savunma amaçlı" konuşlandırılacağını belirtmişti.
ABD ile Polonya arasında "Ukrayna'ya uçak gönderme" konusunda bazı yaklaşım farkları olduğu ortaya çıkmış, Polonya söz konusu uçakları Ukrayna'ya doğrudan değil, ABD'nin Almanya'daki askeri üssüne teslim edebileceğini açıklamıştı.
Pentagon ise söz konusu uçakların doğrudan ABD eliyle Ukrayna'ya teslim edilmesi olasılığını, sahada uygulanması pek mümkün olmayan bir durum olarak tanımlamıştı.