ABD'nin Polonya'daki askeri üssüne hava savunma sistemi kuruldu

ABD'nin Polonya'daki askeri üssünün olduğu bölgede hava savunma sistemleri kuruldu. ABD'den yapılan açıklamada, bataryaların Polonya'ya "savunma amaçlı" konuşlandırılacağı belirtilmişti.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.03.2022 - 20:04

ABD'nin Polonya'daki askeri üssüne hava savunma sistemi kuruldu - 1

ABD'nin - sınırında oluşturduğu askeri üssün olduğu bölgede hava savunma sistemleri kuruldu.

ABD'nin Polonya'daki askeri üssüne hava savunma sistemi kuruldu - 2

ABD'nin Avrupa Komutanlığı Polonya'ya iki adet Patriot bataryası gönderileceğini açıklamıştı. Açıklamada Avrupa Komutanı Yüzbayı Adam Miller, bataryaların Polonya'ya "savunma amaçlı" konuşlandırılacağını belirtmişti.

ABD'nin Polonya'daki askeri üssüne hava savunma sistemi kuruldu - 3

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ABD ile Polonya arasında "Ukrayna'ya uçak gönderme" konusunda bazı yaklaşım farkları olduğu ortaya çıkmış, Polonya söz konusu uçakları Ukrayna'ya doğrudan değil, ABD'nin Almanya'daki askeri üssüne teslim edebileceğini açıklamıştı.

ABD'nin Polonya'daki askeri üssüne hava savunma sistemi kuruldu - 4

Pentagon ise söz konusu uçakların doğrudan ABD eliyle Ukrayna'ya teslim edilmesi olasılığını, sahada uygulanması pek mümkün olmayan bir durum olarak tanımlamıştı.

ABD'nin Polonya'daki askeri üssüne hava savunma sistemi kuruldu - 5
ABD'nin Polonya'daki askeri üssüne hava savunma sistemi kuruldu - 6
ABD'nin Polonya'daki askeri üssüne hava savunma sistemi kuruldu - 7
ABD'nin Polonya'daki askeri üssüne hava savunma sistemi kuruldu - 8
ABD'nin Polonya'daki askeri üssüne hava savunma sistemi kuruldu - 9

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