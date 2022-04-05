Drone görüntüleri Mariupol'ün cehenneme dönüştüğünü gösterdi: Şehrin yüzde 90'ından fazlası hasar gördü

"MARİUPOL ŞİMDİ BİR CEHENNEM"

Diğer taraftan Lidiia, yaklaşık 60 kişiyle bir bodrum katında iki hafta geçirdiğini ve sadece ara sıra dairesinden eşya almak için ayrıldığını söyledi.

Şehirden çıkış yolculuğunu anlatan Lidiia, "Uçak tam üstümüzden çok alçaktan uçtuğu için birkaç kez durduk ve çocukları sakladık. Ateş altında kalacağımızdan korktuk. Ama artık içeride kalmamız mümkün değildi. Mariupol şimdi sadece bir cehennem” diye konuştu.