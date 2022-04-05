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Drone görüntüleri Mariupol'ün cehenneme dönüştüğünü gösterdi: Şehrin yüzde 90'ından fazlası hasar gördü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 41. gününde devam ederken, Mariupol Rus bombardımanlarından en ağır hasarı alan şehir oldu. Çatışmaların sürdüğü liman kentinde yaklaşık 5 bin sivil ölürken, binaların yüzde 90'ından fazlası kullanılamaz hale geldi. Mariupol'de yaşayanlar, elektrik, su ve yiyeceğe erişemediklerini söyleyerek şehri "cehennem" olarak niteledi.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 05.04.2022 - 12:12 | Son Güncelleme : 05.04.2022 - 12:25

Drone görüntüleri Mariupol'ün cehenneme dönüştüğünü gösterdi: Şehrin yüzde 90'ından fazlası hasar gördü - 1

Drone görüntüleri, Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'ün haftalarca süren Rus bombardımanından sonra adeta bir cehenneme döndüğü gösterdi. Yetkililerin bildirdiğine göre savaştan önce 400 bin kişiye ev sahipliği yapan şehirdeki binaların yüzde 90’ınından fazlası yıkıldı. 

Drone görüntüleri Mariupol'ün cehenneme dönüştüğünü gösterdi: Şehrin yüzde 90'ından fazlası hasar gördü - 2

Ukrayna'nın güneydoğusundaki kuşatma altındaki Mariupol  şehrinden kaçan sakinler,  Rus bombardımanının yol açtığı tahribatı gösteren şok edici drone görüntüleri ve uydu fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla Mariupol'daki koşulların "dayanılmaz" olduğunu söyledi.

Drone görüntüleri Mariupol'ün cehenneme dönüştüğünü gösterdi: Şehrin yüzde 90'ından fazlası hasar gördü - 3

5 BİN SİVİL ÖLDÜ

Bununla birlikte, Ukraynalı yetkililer, Mariupol'de 5 bin sivilin öldüğünü ettiklerini açıkaldı. Yaklaşık 200 bin kişi ise eletrik, su ve gıda erişimi olmadan şehirde mahsur kaldı..

Drone görüntüleri Mariupol'ün cehenneme dönüştüğünü gösterdi: Şehrin yüzde 90'ından fazlası hasar gördü - 4

Mariupol’den 225 km uzaklıktaki  Zaporizhzhia bölgesine kaçmayı başaran iki kadın, CNN'e Mariupol'deki koşullar ve korkutucu yolculuk hakkında bilgi verdi.

Drone görüntüleri Mariupol'ün cehenneme dönüştüğünü gösterdi: Şehrin yüzde 90'ından fazlası hasar gördü - 5

Güvenlik endişeleri nedeniyle soyadını vermeyen Lidiia,  Rus bombardımanlarının evinin yakınlarını vurmaya başlamasının ardından Mariupol'dan ayrılmaya karar verdiğini söyledi.

34 yaşındaki Lidila,, "Şehri bombardıman altında bıraktık . Komşularımızla konuştuk, durumun şimdi daha da kötü olduğunu, bu yüzden kimsenin Mariupol'dan ayrılıp ayrılamayacaklarını bilmediğini söylediler."

Drone görüntüleri Mariupol'ün cehenneme dönüştüğünü gösterdi: Şehrin yüzde 90'ından fazlası hasar gördü - 6

"MARİUPOL ŞİMDİ BİR CEHENNEM"

Diğer taraftan Lidiia, yaklaşık 60 kişiyle bir bodrum katında iki hafta geçirdiğini ve sadece ara sıra dairesinden eşya almak için ayrıldığını söyledi.

Şehirden çıkış yolculuğunu anlatan Lidiia, "Uçak tam üstümüzden çok alçaktan uçtuğu için birkaç kez durduk ve çocukları sakladık. Ateş altında kalacağımızdan  korktuk. Ama artık içeride kalmamız mümkün değildi.  Mariupol şimdi sadece bir cehennem” diye konuştu. 

Drone görüntüleri Mariupol'ün cehenneme dönüştüğünü gösterdi: Şehrin yüzde 90'ından fazlası hasar gördü - 7

YAĞMUR SUYU İLE ÇORBA PİŞİRDİ

Svitlana ise Rus bombardımanları nedeniyle evleri yıkıldıktan sonra 17 kişiyi evine yerleştirdiğini ve yağmur suyuyla bahçesinde çorba pişirdiğini söyledi.

57 yaşındaki kadın, "Savaş başladığında ayrılmak istemedim. Ama günün her saatinde havan topları üzerlerinden uçmaya başlayınca orada kalmak dayanılmaz hale geldi. "Oğlum Mariupol'da kaldı, onun için çok endişeliyim ama kalmaya karar verdi. Onu gitmeye ikna edemedim” dedi.

Drone görüntüleri Mariupol'ün cehenneme dönüştüğünü gösterdi: Şehrin yüzde 90'ından fazlası hasar gördü - 8

Mariupol'deki koşullar hakkında da konuşan Svitlana, "Şehirde hala çok sayıda insan var. Komşularıma buradan ayrılmanın mümkün olduğunu söyledim ama her yarde mayın  olmasından korkuyorlar. Şehirdeki son bakkal bombalandı, merak ediyorum şimdi insanlar nasıl hayatta kalacak?" açıklamasını yaptı.

Drone görüntüleri Mariupol'ün cehenneme dönüştüğünü gösterdi: Şehrin yüzde 90'ından fazlası hasar gördü - 9

Öte yandan, son günlerde güvenli koridorlar kurmak ve sivilleri Mariupol'dan tahliye etmek için yapılan çok sayıda resmi girişim başarısız oldu. Şehrin belediye başkanının danışmanı Petro Andriushchenko, bazı insanların içme suyu elde etmek için karı eritmeye başladığını aktardı.

Drone görüntüleri Mariupol'ün cehenneme dönüştüğünü gösterdi: Şehrin yüzde 90'ından fazlası hasar gördü - 10

Andriushchenko, "İnsanların çoğu bodrumlarda ve barınaklarda insanlık dışı koşullarda kalıyor. Yiyecek yok, su yok, elektrik yok, ısıtma yok" dedi.

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