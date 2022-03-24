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Ekmek kuyruğuna giren insanlar havaya uçuyor: İçme suyunun kalmadığı Ukrayna'nın Çernihiv kentinde neler oluyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 29. gününde devam ederken, Ukrayna'nın dört bir yanındaki kentlerde altyapı tahrip olmaya ve siviller hayatını kaybetmeye devam ediyor. Bu kentlerden biri olan kuzeydeki Çernihiv kentinde ise yaklaşık 150 bin kişinin Rus güçleri tarafından adeta rehin alındığı açıklandı. Köprülerinin bombalanmasıyka diğer şehirlerle bağlantısını kaybeden Çernihiv'de içme suyunun tükenmek üzere olduğu ve insani yardımların ulaşmadığı duyuruldu. İşte, ekmek kuyruğundayken insanların üzerine bombalar yağan Çernihiv'de yaşananlar...

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 10:57 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 10:58

Ekmek kuyruğuna giren insanlar havaya uçuyor: İçme suyunun kalmadığı Ukrayna'nın Çernihiv kentinde neler oluyor? - 1

150 BİN KİŞİ KENTTE MAHSUR KALDI

Rus güçleri, kuşatma altındaki şehri Çenihiv'in halkını rehin almakla suçlanıyor. Kentteki yaklaşık 150 bin kişi, 'nın Desna Nehri üzerindeki bir karayolu köprüsünü bombalayarak onları 160 km güneydeki başkent Kiev'den ayırmasının ardından kuzey kentinde mahsur kaldı.

Ekmek kuyruğuna giren insanlar havaya uçuyor: İçme suyunun kalmadığı Ukrayna'nın Çernihiv kentinde neler oluyor? - 2

Bununla birlikte, her gün onlarca kişinin hayatını kaybettiği yoğun çatışmaların odak noktası olan Çernihiv’de  şehrin kaosa sürüklenmesiyle dükkanlara ve evlerde sıklıkla yağmalama olayları gerçekleşiyor.

Ekmek kuyruğuna giren insanlar havaya uçuyor: İçme suyunun kalmadığı Ukrayna'nın Çernihiv kentinde neler oluyor? - 3

İÇME SUYU TÜKENMEK ÜZERE

Ayrıca yetkililer, 100 bin  kişinin kaçmak için mücadele ettiği ülkenin güneydoğusundaki ağır hasar alan  Mariupol limanındakine benzer bir insani felaketin habercisi olarak, içilebilir suyun tükenmekte olduğunu açıkladı.

Ekmek kuyruğuna giren insanlar havaya uçuyor: İçme suyunun kalmadığı Ukrayna'nın Çernihiv kentinde neler oluyor? - 4

Çernihiv’deki yetkililer, sivillere yönelik bir uyarıda, “İçme suyu için tank sayısı sınırlıdır“Bundan dolayı şehrin nüfusunu korumak için  içme suyu dağıtımına kısıtlamalar getiriliyor. Kişi başı 10 litre su verilecek” açıklamasını yaptı.

Ekmek kuyruğuna giren insanlar havaya uçuyor: İçme suyunun kalmadığı Ukrayna'nın Çernihiv kentinde neler oluyor? - 5

"ÇERNİHİV REHİN ALINDI"

Diğer taraftan, Ukrayna'nın insan hakları ombudsmanı Lyudmila Denisova, Ukrayna hükümetinin Kremlin'in Kiev ile mevcut barış müzakerelerinde sivilleri hedef alarak  taleplerini kabul etmeye zorlamaya çalışmasından ötürü nüfusun rehin alındığını öne sürdü.

Ekmek kuyruğuna giren insanlar havaya uçuyor: İçme suyunun kalmadığı Ukrayna'nın Çernihiv kentinde neler oluyor? - 6

Denisova şunları söyledi:

 “Bugün Çernihiv başkentten tamamen ayrılmış durumda. İşgalciler, şehre insani yardım ulaştırdığımız ve sivilleri tahliye ettiğimiz Desna Nehri üzerindeki köprüyü bombaladı. Şehrin elektriği, suyu, ısısı ve doğalgazı yok denecek kadar az, altyapı harap oldu. Yerel sakinlere göre, işgalciler Rusya'nın Kursk bölgesindeki  Lgov'a  'tahliye' için sivillerin listelerini derliyorlar.”

Ekmek kuyruğuna giren insanlar havaya uçuyor: İçme suyunun kalmadığı Ukrayna'nın Çernihiv kentinde neler oluyor? - 7

Çernihiv Belediye Başkanı Vladyslav Atroshenko ise Rusya'nın şehirdeki hastanelere ateş açmayı hedeflediğini söyledi.

Ekmek kuyruğuna giren insanlar havaya uçuyor: İçme suyunun kalmadığı Ukrayna'nın Çernihiv kentinde neler oluyor? - 8

Atroshenko, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hastane de bir askeri altyapı tesisi midir? Çernihiv'de düşmanlıklar yürütürken Rusya tarafından hangi yöntemlerin kullanıldığını anlamak önemlidir. Taktikleri, sivilleri ve altyapı tesislerini kasıtlı olarak yok etmektir. Askeri altyapı tesislerine hedeflenen ateşle bu durumun  hiçbir ilgisi yok” dedi.

Ekmek kuyruğuna giren insanlar havaya uçuyor: İçme suyunun kalmadığı Ukrayna'nın Çernihiv kentinde neler oluyor? - 9

GÜNDE YAKLAŞIK 40 KİŞİ GÖMÜLÜYOR

Diğer taraftan Atroshenko, Ukraynalı haber sitesi Censor.net'e, Rusya'nın ayrım gözetmeyen bombardımanı sonucunda Çernihiv'de günde ortalama olarak 40 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Şehirde her birinde yaklaşık 200 yaralı bulunan iki üs hastanemiz var. Günde yaklaşık 40 kişiyi gömüyoruz. Savaştan önce günde ortalama sekiz kişiyi gömerdik.  Tahminlerime göre, yerel sakinlerin yaklaşık yüzde 50'si şehri terk etti. Yüzde 50'si de kalıyor ama kalanların arasında ne yazık ki pek çok kişi kendi başının çaresine bakamıyor” dedi. 

Ekmek kuyruğuna giren insanlar havaya uçuyor: İçme suyunun kalmadığı Ukrayna'nın Çernihiv kentinde neler oluyor? - 10

EKMEK KURUĞUNA GİREN İNSANLAR HAVAYA UÇUYOR

Öte yandan, Ukrayna sınırına yakın Polonya'nın Przemysl kentine gelen Çernihiv'den gelen mülteciler, okulların yıkıldığından ve ekmek için kuyruğa giren insanların bombalarla havaya uçtuğundan bahsetti.

Ekmek kuyruğuna giren insanlar havaya uçuyor: İçme suyunun kalmadığı Ukrayna'nın Çernihiv kentinde neler oluyor? - 11

Oğlu, Ukrayna ordusuna katıldığı için kentten ayrtılmak istemediğini söyleyen 39 yaşındaki Kateryna Mytkevich, “Şehir merkezinde iki okul havaya uçtu; orada küçük çocuklar vardı. Bu çok zor. Neden böyle bir kötülüğe maruz kaldığımızı anlamıyorum.

Ekmek kuyruğuna giren insanlar havaya uçuyor: İçme suyunun kalmadığı Ukrayna'nın Çernihiv kentinde neler oluyor? - 12

Her şey mahvolduğu için kaçmak zorunda kaldım. Şehirde gaz, elektrik, su yoktu. Çocuklarımız ölüyor. Oğlum Çernihiv'de savaşta. Kızımla birlikteyim.  Artık gidecek hiçbir yerimiz yok, bütün mahallemiz yıkıldı. Her şey tamamen yok edildi” diye konuştu.

Ekmek kuyruğuna giren insanlar havaya uçuyor: İçme suyunun kalmadığı Ukrayna'nın Çernihiv kentinde neler oluyor? - 13

RUS GÜÇLERİ, MARİUPOL'DEKİ TAKTİKLERİ UYGULUYOR

Son olarak, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisinin Baş Danışmanı Oleksiy Arestovych, Kanal 24'e Rusya'nın “şehirde Mariupol'dekiyle aynı taktikleri uygulamaya” başladığını söyledi.

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