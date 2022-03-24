Ekmek kuyruğuna giren insanlar havaya uçuyor: İçme suyunun kalmadığı Ukrayna'nın Çernihiv kentinde neler oluyor?

GÜNDE YAKLAŞIK 40 KİŞİ GÖMÜLÜYOR

Diğer taraftan Atroshenko, Ukraynalı haber sitesi Censor.net'e, Rusya'nın ayrım gözetmeyen bombardımanı sonucunda Çernihiv'de günde ortalama olarak 40 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Şehirde her birinde yaklaşık 200 yaralı bulunan iki üs hastanemiz var. Günde yaklaşık 40 kişiyi gömüyoruz. Savaştan önce günde ortalama sekiz kişiyi gömerdik. Tahminlerime göre, yerel sakinlerin yaklaşık yüzde 50'si şehri terk etti. Yüzde 50'si de kalıyor ama kalanların arasında ne yazık ki pek çok kişi kendi başının çaresine bakamıyor” dedi.