Ekmek kuyruğuna giren insanlar havaya uçuyor: İçme suyunun kalmadığı Ukrayna'nın Çernihiv kentinde neler oluyor?

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 10:57 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 10:58
Rus güçleri, kuşatma altındaki Ukrayna şehri Çenihiv'in halkını rehin almakla suçlanıyor. Kentteki yaklaşık 150 bin kişi, Rusya'nın Desna Nehri üzerindeki bir karayolu köprüsünü bombalayarak onları 160 km güneydeki başkent Kiev'den ayırmasının ardından kuzey kentinde mahsur kaldı.
Bununla birlikte, her gün onlarca kişinin hayatını kaybettiği yoğun çatışmaların odak noktası olan Çernihiv’de şehrin kaosa sürüklenmesiyle dükkanlara ve evlerde sıklıkla yağmalama olayları gerçekleşiyor.
Ayrıca yetkililer, 100 bin kişinin kaçmak için mücadele ettiği ülkenin güneydoğusundaki ağır hasar alan Mariupol limanındakine benzer bir insani felaketin habercisi olarak, içilebilir suyun tükenmekte olduğunu açıkladı.
Çernihiv’deki yetkililer, sivillere yönelik bir uyarıda, “İçme suyu için tank sayısı sınırlıdır“Bundan dolayı şehrin nüfusunu korumak için içme suyu dağıtımına kısıtlamalar getiriliyor. Kişi başı 10 litre su verilecek” açıklamasını yaptı.
Diğer taraftan, Ukrayna'nın insan hakları ombudsmanı Lyudmila Denisova, Ukrayna hükümetinin Kremlin'in Kiev ile mevcut barış müzakerelerinde sivilleri hedef alarak taleplerini kabul etmeye zorlamaya çalışmasından ötürü nüfusun rehin alındığını öne sürdü.
Denisova şunları söyledi:
“Bugün Çernihiv başkentten tamamen ayrılmış durumda. İşgalciler, şehre insani yardım ulaştırdığımız ve sivilleri tahliye ettiğimiz Desna Nehri üzerindeki köprüyü bombaladı. Şehrin elektriği, suyu, ısısı ve doğalgazı yok denecek kadar az, altyapı harap oldu. Yerel sakinlere göre, işgalciler Rusya'nın Kursk bölgesindeki Lgov'a 'tahliye' için sivillerin listelerini derliyorlar.”
Çernihiv Belediye Başkanı Vladyslav Atroshenko ise Rusya'nın şehirdeki hastanelere ateş açmayı hedeflediğini söyledi.
Atroshenko, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hastane de bir askeri altyapı tesisi midir? Çernihiv'de düşmanlıklar yürütürken Rusya tarafından hangi yöntemlerin kullanıldığını anlamak önemlidir. Taktikleri, sivilleri ve altyapı tesislerini kasıtlı olarak yok etmektir. Askeri altyapı tesislerine hedeflenen ateşle bu durumun hiçbir ilgisi yok” dedi.
Diğer taraftan Atroshenko, Ukraynalı haber sitesi Censor.net'e, Rusya'nın ayrım gözetmeyen bombardımanı sonucunda Çernihiv'de günde ortalama olarak 40 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Şehirde her birinde yaklaşık 200 yaralı bulunan iki üs hastanemiz var. Günde yaklaşık 40 kişiyi gömüyoruz. Savaştan önce günde ortalama sekiz kişiyi gömerdik. Tahminlerime göre, yerel sakinlerin yaklaşık yüzde 50'si şehri terk etti. Yüzde 50'si de kalıyor ama kalanların arasında ne yazık ki pek çok kişi kendi başının çaresine bakamıyor” dedi.
Öte yandan, Ukrayna sınırına yakın Polonya'nın Przemysl kentine gelen Çernihiv'den gelen mülteciler, okulların yıkıldığından ve ekmek için kuyruğa giren insanların bombalarla havaya uçtuğundan bahsetti.
Oğlu, Ukrayna ordusuna katıldığı için kentten ayrtılmak istemediğini söyleyen 39 yaşındaki Kateryna Mytkevich, “Şehir merkezinde iki okul havaya uçtu; orada küçük çocuklar vardı. Bu çok zor. Neden böyle bir kötülüğe maruz kaldığımızı anlamıyorum.
Her şey mahvolduğu için kaçmak zorunda kaldım. Şehirde gaz, elektrik, su yoktu. Çocuklarımız ölüyor. Oğlum Çernihiv'de savaşta. Kızımla birlikteyim. Artık gidecek hiçbir yerimiz yok, bütün mahallemiz yıkıldı. Her şey tamamen yok edildi” diye konuştu.
Son olarak, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisinin Baş Danışmanı Oleksiy Arestovych, Kanal 24'e Rusya'nın “şehirde Mariupol'dekiyle aynı taktikleri uygulamaya” başladığını söyledi.