Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı Kiev Belediyesi tarafından yıkıldı.

Haberler - İHA 27.04.2022 - 06:39

Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 1

ve arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 62 gündür sürerken, Ukrayna, Rusya’ya ait izleri siliyor.

Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 2

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan ve 8 metrelik bronzdan yapılan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko’nun katılımıyla yıkıldı.

Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 3

Konuya ilişkin açıklama yapan Klichko, "Arkadaşlar, 1982 yılında başkentte sözde iki halkın dostluğu adına bronzdan yapılan ve iki işçiyi temsil eden heykelin yıkımı gerçekleşti." dedi.

Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 4

Klichko, "8 metrelik metali sözde dostluk anıtını kaldırırken manidardır Rus işçinin kafası koptu. Anıtın yerine yeni bir projeyi imzaladım ve Kiev Belediyesi yakındaki oturumda konuyu değerlendirecek. Kiev’de Rusya ve Sovyetler ile alakası olan 60 civarında anıtı yıkacağız. Rusya ile ilişkili 460’dan fazla caddenin de ismi değiştirilecek" ifadelerini kullandı.

Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 5
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 6
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 7
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 8
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 9
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 10
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 11
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 12
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 13
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 14
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 15
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 16
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 17
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 18
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 19
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 20
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 21
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 22
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 23
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 24
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 25
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - 26

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