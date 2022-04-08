Kiev'de mutlu bir şekilde dolaşan öğrencilerden protestocuların sonsuz aşkına: En iyi eserler Ukrayna için satışa çıktı

Fotoğrafçı Ami Vitale, "Hepimiz dünyanın dehşetini uzaktan seyredebilir ve kendimizi çok çaresiz hissedebiliriz. Ancak bu, insani çabaları desteklemenin ve dünyanın önde gelen fotoğrafçılarından en unutulmaz eserlerinden bazılarını satın almak için eşsiz bir fırsata sahip olmanın bir yolu.Umudumuz bu eserlerin herkese barış ve şefkat dolu bir dünya için çalışmaya ilham vermesidir” diye konuştu.

Fotoğraf: Ami Vitale/Vital Impacts