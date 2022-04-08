Kiev'de mutlu bir şekilde dolaşan öğrencilerden protestocuların sonsuz aşkına: En iyi eserler Ukrayna için satışa çıktı

National Geographic için çalışan fotoğrafçılar, Rusya'nın saldırılarının bir aydan fazla sürdüğü Ukrayna'da halka yardım etmek için en beğenilen eserlerini satışa çıkardı. Söz konusu karelerde Kiev meydanında okul çıkışı oynayan öğrenciler, bir protestoda birbirine aşkını gösteren çift gibi Ukrayna'nın yakın tarihine dair unutulmaz anlar yer alıyor. Ayrıca, dünyanın dört bir yanından barışı simgeleyen fotoğraflar da seçkide yer alıyor. Fotoğrafların satışından1 milyon doların üzerinde bir gelir elde edilmesi bekleniyor.

Haberler - ntv.com.tr - National Geographic 08.04.2022 - 16:01 | Son Güncelleme : 08.04.2022 - 16:23

Kiev'de mutlu bir şekilde dolaşan öğrencilerden protestocuların sonsuz aşkına: En iyi eserler Ukrayna için satışa çıktı - 1

Tüylerinden milyonlarca baloncuk çıkaran imparator penguenleri, Porto Riko'da bir verandada çamaşır ipinde asılı duran çocuk elbiseleri ve Kiev'de çeşmeler arasında eğlenen Ukraynalı öğrenciler… 

 

: Dina Litovsky/Vital Impacts

Kiev'de mutlu bir şekilde dolaşan öğrencilerden protestocuların sonsuz aşkına: En iyi eserler Ukrayna için satışa çıktı - 2

National Geographic fotoğrafçıları Ukrayna'yı desteklemek için en iyi eserlerini satışa çıkardı.

Fotoğraf: Joe McNally/Vital Impacts

Kiev'de mutlu bir şekilde dolaşan öğrencilerden protestocuların sonsuz aşkına: En iyi eserler Ukrayna için satışa çıktı - 3

20 Nisan'a kadar sürecek kampanya, insan ve vahşi yaşam habitatlarını koruyan yerel grupları destekleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Vital Impacts tarafından organize edildi. 

Fotoğraf: David Guttenfelder/Vital Impacts

Kiev'de mutlu bir şekilde dolaşan öğrencilerden protestocuların sonsuz aşkına: En iyi eserler Ukrayna için satışa çıktı - 4

Vital Impacts, çalışmalarını satmak için National Geographic fotoğrafçılarıyla ortaklık kurdu ve kârın yüzde 100'ü şu anda Ukrayna'da savaştan etkilenen insanlara tıbbi yardım sağlamak için çalışan bir insani yardım kuruluşu olan Direct Relief'e gideceğini açıkladı.

Fotoğraf: Norbert Rosing/Courtesy of Vital Impacts

Kiev'de mutlu bir şekilde dolaşan öğrencilerden protestocuların sonsuz aşkına: En iyi eserler Ukrayna için satışa çıktı - 5

1 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE GELİR ELDE EDİLMESİ BEKLENİYOR

Organizatörler, satıştan 1 milyon dolar üzerinde gelir elde edilmesini beklediklerini duyurdu.

Fotoğraf: Joshua Cogan/Vital Impacts

Kiev'de mutlu bir şekilde dolaşan öğrencilerden protestocuların sonsuz aşkına: En iyi eserler Ukrayna için satışa çıktı - 6

Fotoğrafçı Ami Vitale, "Hepimiz dünyanın dehşetini uzaktan seyredebilir ve kendimizi çok çaresiz hissedebiliriz. Ancak bu, insani çabaları desteklemenin ve dünyanın önde gelen fotoğrafçılarından en unutulmaz eserlerinden bazılarını satın almak için eşsiz bir fırsata sahip olmanın bir yolu.Umudumuz bu eserlerin herkese barış ve şefkat dolu bir dünya için çalışmaya ilham vermesidir” diye konuştu.

Fotoğraf: Ami Vitale/Vital Impacts

Kiev'de mutlu bir şekilde dolaşan öğrencilerden protestocuların sonsuz aşkına: En iyi eserler Ukrayna için satışa çıktı - 7

Fotoğraf: Tanya Habjouqa/Vital Impacts

Kiev'de mutlu bir şekilde dolaşan öğrencilerden protestocuların sonsuz aşkına: En iyi eserler Ukrayna için satışa çıktı - 8

Fotoğraf: Paul Nicklen/Vital Impacts

Kiev'de mutlu bir şekilde dolaşan öğrencilerden protestocuların sonsuz aşkına: En iyi eserler Ukrayna için satışa çıktı - 9

Fotoğraf: Justyna Mielnikiewicz/Vital Impacts

Kiev'de mutlu bir şekilde dolaşan öğrencilerden protestocuların sonsuz aşkına: En iyi eserler Ukrayna için satışa çıktı - 10

Fotoğraf: Amy Toensing/Vital Impacts

Kiev'de mutlu bir şekilde dolaşan öğrencilerden protestocuların sonsuz aşkına: En iyi eserler Ukrayna için satışa çıktı - 11

Fotoğraf: Ken Geiger/Vital Impacts

Kiev'de mutlu bir şekilde dolaşan öğrencilerden protestocuların sonsuz aşkına: En iyi eserler Ukrayna için satışa çıktı - 12

Fotoğraf: Evgenia Arbugaeva/Vital Impacts

Kiev'de mutlu bir şekilde dolaşan öğrencilerden protestocuların sonsuz aşkına: En iyi eserler Ukrayna için satışa çıktı - 13

Fotoğraf: Jim Richardson/Vital Impacts

Kiev'de mutlu bir şekilde dolaşan öğrencilerden protestocuların sonsuz aşkına: En iyi eserler Ukrayna için satışa çıktı - 14

Fotoğraf: Brian Skerry/Vital Impacts

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