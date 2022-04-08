Kiev'de mutlu bir şekilde dolaşan öğrencilerden protestocuların sonsuz aşkına: En iyi eserler Ukrayna için satışa çıktı

Haberler - ntv.com.tr - National Geographic 08.04.2022 - 16:01 | Son Güncelleme : 08.04.2022 - 16:23
Tüylerinden milyonlarca baloncuk çıkaran imparator penguenleri, Porto Riko'da bir verandada çamaşır ipinde asılı duran çocuk elbiseleri ve Kiev'de çeşmeler arasında eğlenen Ukraynalı öğrenciler…
Fotoğraf: Dina Litovsky/Vital Impacts
National Geographic fotoğrafçıları Ukrayna'yı desteklemek için en iyi eserlerini satışa çıkardı.
Fotoğraf: Joe McNally/Vital Impacts
20 Nisan'a kadar sürecek kampanya, insan ve vahşi yaşam habitatlarını koruyan yerel grupları destekleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Vital Impacts tarafından organize edildi.
Fotoğraf: David Guttenfelder/Vital Impacts
Vital Impacts, çalışmalarını satmak için National Geographic fotoğrafçılarıyla ortaklık kurdu ve kârın yüzde 100'ü şu anda Ukrayna'da savaştan etkilenen insanlara tıbbi yardım sağlamak için çalışan bir insani yardım kuruluşu olan Direct Relief'e gideceğini açıkladı.
Fotoğraf: Norbert Rosing/Courtesy of Vital Impacts
Organizatörler, satıştan 1 milyon dolar üzerinde gelir elde edilmesini beklediklerini duyurdu.
Fotoğraf: Joshua Cogan/Vital Impacts
Fotoğrafçı Ami Vitale, "Hepimiz dünyanın dehşetini uzaktan seyredebilir ve kendimizi çok çaresiz hissedebiliriz. Ancak bu, insani çabaları desteklemenin ve dünyanın önde gelen fotoğrafçılarından en unutulmaz eserlerinden bazılarını satın almak için eşsiz bir fırsata sahip olmanın bir yolu.Umudumuz bu eserlerin herkese barış ve şefkat dolu bir dünya için çalışmaya ilham vermesidir” diye konuştu.
Fotoğraf: Ami Vitale/Vital Impacts
Fotoğraf: Tanya Habjouqa/Vital Impacts
Fotoğraf: Paul Nicklen/Vital Impacts
Fotoğraf: Justyna Mielnikiewicz/Vital Impacts
Fotoğraf: Amy Toensing/Vital Impacts
Fotoğraf: Ken Geiger/Vital Impacts
Fotoğraf: Evgenia Arbugaeva/Vital Impacts
Fotoğraf: Jim Richardson/Vital Impacts
Fotoğraf: Brian Skerry/Vital Impacts