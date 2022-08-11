Kırım'daki Rus askeri üssünde hasar büyük

Haberler - ntv.com.tr 11.08.2022 - 10:59 | Son Güncelleme : 11.08.2022 - 13:19
ABD merkezli Planet Labs'tan alınan görüntülerde, patlamanın ardından ortaya çıkan yangınların neden olduğu geniş yanmış toprak alanlarını gösterdi.
Üssün ana pistlerinin sağlam olduğu göründü. Ancak, fotoğraflarda yer alan kraterler en az sekiz uçağın yok edilmek üzere hedeflendiğini ortaya koydu. Hasar gören çoğu uçağın harekete geçmeye hazır bir şekilde pistte beklediği anlaşılıyor.
Fotoğraf: 9 Ağustos'taki patlamalardan önce Saky askeri hava üssü
Ukrayna üzerindeki yüzlerce uydu akışını izleyen Planet Labs'ın paylaştığı görüntüler, üssün hasar görmüş olabileceğine dair ilk bağımsız teyit oldu. Şimdiye kadar, patlamaların etkisinin boyutuyla ilgili detaylar azdı. Ancak üssün nasıl hasar gördüğü hala net değil.
Fotoğraf: 9 Ağustos'taki patlamanın ardından Saky askeri hava üssü
Rusya, yangın güvenliği kurallarına uyulmaması nedeniyle patlamaların bir cephanelikten patlayan bi mühimmattan kaynaklandığında ısrar ederken, Ukrayna sorumluluğu üstlenmedi.
Ukrayna Savunma Oleksiy Reznikov, "Bu hava üssündeki Rus askerlerinin çok basit kuralları uygulamadığını düşünüyorum. Patlayıcı maddelerin olduğu yerlerde sigara içmesinler. Bu kadar basit” dedi.
Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, iki ayrı patlamanın meydana gelmesinin bir kazadan ziyade bir saldırıya işaret ettiğini öne sürdü. Wallace, Ayrıca Ukrayna'nın Kırım'ı hedef alma hakkını da savundu.
BBC'ye konuşan Wallace, "Ukrayna'nın yalnızca topraklarını yeniden kazanmak için değil, aynı zamanda işgalciyi geri püskürtmek için gerekirse ölümcül güç kullanması kesinlikle meşru" değerlendirmesinde bulundu.
Rusya, Ukrayna ve Batılı ülkelerin yasa dışı olarak kabul ettiği bir referandumda Rusya'ya katılmak için oy kullanan ve Rusça konuşan çoğunluğa sahip olan Kırım'ı Mart 2014'te ilhak etmişti.
Oylama, kimliği belirsiz Rus birliklerinin yarımadanın çevresindeki birkaç stratejik noktanın kontrolünü ele geçirmesinin ardından aceleyle yapılmıştı. O yılın başlarında, aylarca süren Avrupa yanlısı protestolar, Ukrayna'nın Rus destekli cumhurbaşkanının devrilmesiyle sonuçlanmıştı.
Bu yıl 24 Şubat'ta Moskova, Kırım'ı Rus birliklerini Ukrayna'nın daha derinlerine taşımak için bir sıçrama tahtası olarak kullanarak Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli bir işgal başlattı.