Ukrayna’nın Kozaroviçi köyü sakinleri: Evlerimiz Rus ordusunca kalkan olarak kullanıldı

"Onlar, savaş öncesi misafirliğe geliyordu, aynı masada yemek yiyorduk. Savaş başladıktan sonra durumumuzu soran hiç olmadı. Onları görmek bile istemiyorum. Çünkü köyümüzde öldürülen çok kişi var. Sivillerden bazıları ölü bulundu, bazıları kayıp, bazılarının ise esir düştüğünü ve Rusya'ya götürüldüğünü öğrendik. Rusları buraya çağırmadık. Kimden bizi kurtarmaya geldiklerini hala anlamış değilim. Suçumuz yok."