Ukrayna’nın Kozaroviçi köyü sakinleri: Evlerimiz Rus ordusunca kalkan olarak kullanıldı

Ukrayna’da başkent Kiev bölgesindeki Kozaroviçi köyü sakinleri, Rus ordusunun, evlerini saldırılar için "kalkan" olarak kullandığını söyledi. Vışhorod kentinin kuzeyindeki Kozaroviçi köyü, Dinyeper Nehri'nin kıyısında bulunuyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.05.2022 - 15:42

Ukrayna’nın Kozaroviçi köyü sakinleri: Evlerimiz Rus ordusunca kalkan olarak kullanıldı - 1

ile arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın ilk günlerinde Rus ordusunca ele geçirilen köy, savaşın izlerini taşıyor. Burada, sivillere ait evlerin yanında Rus askerlerinden kalan siperler ve askeri malzemeler bulunuyor.

Ukrayna’nın Kozaroviçi köyü sakinleri: Evlerimiz Rus ordusunca kalkan olarak kullanıldı - 2

Yaklaşık bir ay çatışmaların yaşandığı köyün, ülkenin diğer yerleşim birimlerine saldırılar için "kalkan" olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Ukrayna’nın Kozaroviçi köyü sakinleri: Evlerimiz Rus ordusunca kalkan olarak kullanıldı - 3

Saldırılara maruz kalan Kozaroviçi köyü sakinleri, bu süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Ukrayna’nın Kozaroviçi köyü sakinleri: Evlerimiz Rus ordusunca kalkan olarak kullanıldı - 4

"KORKUNÇ SESLERDEN SAĞIR OLDUK"

Köy sakinlerinden Nella Gonçar, Rus birliklerinin şubat sonunda köylerine girdiklerini ve evlerini saldırılarda kullandıklarını söyledi.

Ukrayna’nın Kozaroviçi köyü sakinleri: Evlerimiz Rus ordusunca kalkan olarak kullanıldı - 5

Gonçar, "Biz onlar için kalkan gibiydik. Köyden çıkmamız için onlara yalvardık ancak evden bile çıkmamıza izin vermediler. Askeri teçhizatları avlu içinde tutuyorlardı ve buradan ateş ediyorlardı. Yaklaşık 1 ay silah sesleriyle yatıp kalktık. Korkunç seslerden sağır olduk" dedi.

Ukrayna’nın Kozaroviçi köyü sakinleri: Evlerimiz Rus ordusunca kalkan olarak kullanıldı - 6

Evinin bir süre sonra füzenin isabet etmesi nedeniyle yandığını aktaran Gonçar, "Köyümüzde evim gibi 38 ev bombalanıp yandı. Şimdi yan sokaktaki bir evde kalıyorum. Her şeyimiz kül oldu. Yardıma ihtiyacımız var" diye konuştu.

Ukrayna’nın Kozaroviçi köyü sakinleri: Evlerimiz Rus ordusunca kalkan olarak kullanıldı - 7

Bazı akrabalarının Rusya'da yaşadığını anlatan Gonçar, şunları kaydetti:

Ukrayna’nın Kozaroviçi köyü sakinleri: Evlerimiz Rus ordusunca kalkan olarak kullanıldı - 8

"Onlar, savaş öncesi misafirliğe geliyordu, aynı masada yemek yiyorduk. Savaş başladıktan sonra durumumuzu soran hiç olmadı. Onları görmek bile istemiyorum. Çünkü köyümüzde öldürülen çok kişi var. Sivillerden bazıları ölü bulundu, bazıları kayıp, bazılarının ise esir düştüğünü ve Rusya'ya götürüldüğünü öğrendik. Rusları buraya çağırmadık. Kimden bizi kurtarmaya geldiklerini hala anlamış değilim. Suçumuz yok."

Ukrayna’nın Kozaroviçi köyü sakinleri: Evlerimiz Rus ordusunca kalkan olarak kullanıldı - 9

"AÇLIKTAN AZ KALSIN ÖLÜYORDUK"

Soyadını söylemek istemeyen yaşlı kadın Vera da saldırılar nedeniyle 20 günden fazla mahzende kaldıklarını anlatarak, "Açlıktan az kalsın ölüyorduk. Korkunç anlar yaşadık. Mahzen bizi kurtardı, ancak evimiz yandı gitti" dedi.

Ukrayna’nın Kozaroviçi köyü sakinleri: Evlerimiz Rus ordusunca kalkan olarak kullanıldı - 10

Vera, "Kendime 'neden bize saldırdılar' sorusunu soruyorum ve cevabını bulamıyorum. Biz kötü bir şey mi yaptık? Beynim bunu algılamıyor. Ukrayna'da barış ve huzur içinde yaşıyorduk. Kimseden kurtarılmamıza ihtiyacımız yoktu. Ülkemizi seviyoruz." şeklinde konuştu.

Ukrayna’nın Kozaroviçi köyü sakinleri: Evlerimiz Rus ordusunca kalkan olarak kullanıldı - 11

"KARDEŞİM ÖLDÜRÜLDÜ"

Kozaroviçi sakini Nikolay ise köyün Rus askerlerince Ukrayna'nın diğer yerleşim birimlerine saldırı düzenlemek için kullanıldığını ifade ederek, "Evlerimiz kurşunlandı. Garajım arabayla birlikte yandı. Çocuklarım hala kendine gelmeye çalışıyor" dedi.

Ukrayna’nın Kozaroviçi köyü sakinleri: Evlerimiz Rus ordusunca kalkan olarak kullanıldı - 12

Kardeşinin yakınlardaki Demidov köyünde ikamet ettiğini söyleyen Nikolay, "Kardeşimi yaklaşık 1 ay aradıktan sonra ölü bulduk. Kardeşim kafadan vurulmuş." ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın Kozaroviçi köyü sakinleri: Evlerimiz Rus ordusunca kalkan olarak kullanıldı - 13
Ukrayna’nın Kozaroviçi köyü sakinleri: Evlerimiz Rus ordusunca kalkan olarak kullanıldı - 14
Ukrayna’nın Kozaroviçi köyü sakinleri: Evlerimiz Rus ordusunca kalkan olarak kullanıldı - 15
Ukrayna’nın Kozaroviçi köyü sakinleri: Evlerimiz Rus ordusunca kalkan olarak kullanıldı - 16
Ukrayna’nın Kozaroviçi köyü sakinleri: Evlerimiz Rus ordusunca kalkan olarak kullanıldı - 17
Ukrayna’nın Kozaroviçi köyü sakinleri: Evlerimiz Rus ordusunca kalkan olarak kullanıldı - 18
Ukrayna’nın Kozaroviçi köyü sakinleri: Evlerimiz Rus ordusunca kalkan olarak kullanıldı - 19

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