Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Lviv kentinde bir AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi.

Haberler - İHA 15.03.2022 - 16:48

Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 1

’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Lviv kentinde bir AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi.

Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 2

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı savaş 20 gündür aralıksız sürerken, sivil yerleşimleri de bombalamaya devam eden Rus birlikleri, birçok hastaneyi hedef aldı.

Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 3

Yaşanan saldırıların ardından Samaritan's Purse organizasyonu tarafından Lviv kentinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkına sahra hastanesi kuruldu.

Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 4

Hastanede tedavilerin ABD’li gönüllü doktorlar tarafından yapılacağı bildirilirken, kurulan hastanede çok sayıda yatak ve acil müdahale alanı hazırlandı.

Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 5

Güvenlik nedeniyle sığınakların da oluşturulduğu hastane, hasta kabulüne hazır.

Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 6

SAHRA HASTANESİNDEN DİĞER KARELER..

Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 7
Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 8
Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 9
Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 10
Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 11
Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 12
Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 13
Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 14
Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 15
Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 16
Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 17
Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 18
Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 19
Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 20
Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 21
Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 22
Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 23
Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 24
Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 25
Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 26
Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 27
Lviv'de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi - 28

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