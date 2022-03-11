Nazilere karşı kullanılan demir kirpiler, Kiev’de Ruslara karşı sokaklara yerleştirildi

ikinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kullanılan demir kirpiler, Kiev'de Rus tanklarına karşı kullanılmak üzere müzeden çıkartılarak sokaklara yerleştirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.03.2022 - 14:19

Nazilere karşı kullanılan demir kirpiler, Kiev’de Ruslara karşı sokaklara yerleştirildi - 1

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi tanklarına karşı Kiev’in savunulması için kullanılan ve bir müzede sergilenen tanksavar demir kirpiler, Rus güçlerinin kente olası girişine karşı yeniden başkent sokaklarına konuşlandırıldı.

Nazilere karşı kullanılan demir kirpiler, Kiev’de Ruslara karşı sokaklara yerleştirildi - 2

yönetimi, Rus güçlerinin olası saldırısı nedeniyle başkent Kiev’in savunulması için ellerindeki tüm malzemeleri kullanmaya çalışıyor.

Nazilere karşı kullanılan demir kirpiler, Kiev’de Ruslara karşı sokaklara yerleştirildi - 3

Kiev’e giden ana yolların yanı sıra kentteki hemen hemen her sokakta alınan olağanüstü önlemler dikkati çekiyor.

Nazilere karşı kullanılan demir kirpiler, Kiev’de Ruslara karşı sokaklara yerleştirildi - 4

Ukraynalılar bulabildikleri her malzemeyle olası saldırılarda Rus zırhlıları ve tanklarını engellemek için yollara barikatlar kurdu.

Nazilere karşı kullanılan demir kirpiler, Kiev’de Ruslara karşı sokaklara yerleştirildi - 5

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi tanklarını engellemek için kullanılan ve Kiev Müzesi'nde sergilenen demir kirpiler yeniden başkentin sokaklarına yerleştirildi.

Nazilere karşı kullanılan demir kirpiler, Kiev’de Ruslara karşı sokaklara yerleştirildi - 6

Nazilere karşı kullanılan bu anti tank kirpileriyle Kiev’e girmeleri halinde bu kez de Rus tankları ve zırhlıları engellenmeye çalışılacak.

Nazilere karşı kullanılan demir kirpiler, Kiev’de Ruslara karşı sokaklara yerleştirildi - 7
Nazilere karşı kullanılan demir kirpiler, Kiev’de Ruslara karşı sokaklara yerleştirildi - 8
Nazilere karşı kullanılan demir kirpiler, Kiev’de Ruslara karşı sokaklara yerleştirildi - 9
Nazilere karşı kullanılan demir kirpiler, Kiev’de Ruslara karşı sokaklara yerleştirildi - 10

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