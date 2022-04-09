Putin neden Ukrayna'da istediği ilerlemeyi sağlayamadı?

B PLANINA SAHİP OLMAMAK

Rus birlikleri açıkça direnişle karşılaşacakları bir senaryoya hazırlıklı değildi. Görünüşe göre yedek bir planları da yoktu. Bunun yerine, birlikler başlangıçta emredildiği gibi ilerlemeye devam ettiler. Bu da onları kolay hedef haline getirdi.