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Rivne'de 3 gündür yanan yakıt deposu söndürüldü

Ukrayna’nın Rivne şehrinde geçtiğimiz pazartesi günü Rus roketleriyle vurulan yakıt deposunda çıkan yangın 3 günün ardından söndürüldü.

Haberler - İHA - ntv.com.tr 30.03.2022 - 17:24

Rivne'de 3 gündür yanan yakıt deposu söndürüldü - 1

Rus ordusu tarafından 24 Şubat’ta ’ya başlatılan saldırılar devam ediyor.

Rivne'de 3 gündür yanan yakıt deposu söndürüldü - 2

Geçtiğimiz pazartesi günü Rus roketleri ile vurulan Ukrayna'nın Rivne şehrindeki bir yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Rivne'de 3 gündür yanan yakıt deposu söndürüldü - 3

Rivne Valisi Vitaliy Koval sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rivne İtfaiye ekipleri, pazartesi akşamı roket saldırısıyla vurulan yakıt deposundaki yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor" diye konuşmuştu.

Rivne'de 3 gündür yanan yakıt deposu söndürüldü - 4

Koval, "Yangın yayılmıyor, ancak çalışmalar sürüyor. Yakıt deposu vuruldu, ama Ukraynalıların ruhunu vuramayacaklar. Zafer bizim olacak, yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullanmıştı.

Rivne'de 3 gündür yanan yakıt deposu söndürüldü - 5

Acil Durumlar Servisi ve valiliğe bağlı ekiplerin yoğun mücadelesi sonrasında söndürülen yangına 67 personel ve 17 teknik araçla müdahale edildi.

Rivne'de 3 gündür yanan yakıt deposu söndürüldü - 6

“UKRAYNALILARIN RUHUNU VURAMAYACAKLAR”

Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Rivne Valisi Vitaliy Koval, "Rivne itfaiyesi pazartesi akşamı roket saldırısıyla vurulan yakıt deposundaki söndürme çalışmalarına devam ediyor. Kontrol altına alındı yangın, yayılmıyor, ancak bir bölgede çalışmalar sürüyor. Yakıt deposu vuruldu, fakat Ukraynalıların ruhunu vuramayacaklar. Zafer bizim olacak, yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullanmıştı.

Rivne'de 3 gündür yanan yakıt deposu söndürüldü - 7

YANGINDAN DİĞER KARELER...

Rivne'de 3 gündür yanan yakıt deposu söndürüldü - 8
Rivne'de 3 gündür yanan yakıt deposu söndürüldü - 9
Rivne'de 3 gündür yanan yakıt deposu söndürüldü - 10
Rivne'de 3 gündür yanan yakıt deposu söndürüldü - 11
Rivne'de 3 gündür yanan yakıt deposu söndürüldü - 12
Rivne'de 3 gündür yanan yakıt deposu söndürüldü - 13

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