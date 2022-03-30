Rivne'de 3 gündür yanan yakıt deposu söndürüldü

Haberler - İHA - ntv.com.tr 30.03.2022 - 17:24
Rus ordusu tarafından 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlatılan saldırılar devam ediyor.
Geçtiğimiz pazartesi günü Rus roketleri ile vurulan Ukrayna'nın Rivne şehrindeki bir yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Rivne Valisi Vitaliy Koval sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rivne İtfaiye ekipleri, pazartesi akşamı roket saldırısıyla vurulan yakıt deposundaki yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor" diye konuşmuştu.
Koval, "Yangın yayılmıyor, ancak çalışmalar sürüyor. Yakıt deposu vuruldu, ama Ukraynalıların ruhunu vuramayacaklar. Zafer bizim olacak, yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullanmıştı.
Acil Durumlar Servisi ve valiliğe bağlı ekiplerin yoğun mücadelesi sonrasında söndürülen yangına 67 personel ve 17 teknik araçla müdahale edildi.
Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Rivne Valisi Vitaliy Koval, "Rivne itfaiyesi pazartesi akşamı roket saldırısıyla vurulan yakıt deposundaki söndürme çalışmalarına devam ediyor. Kontrol altına alındı yangın, yayılmıyor, ancak bir bölgede çalışmalar sürüyor. Yakıt deposu vuruldu, fakat Ukraynalıların ruhunu vuramayacaklar. Zafer bizim olacak, yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullanmıştı.