Rusya, Karadeniz’deki üssünü korumak için su altına yunuslardan oluşan bir ordu yerleştirdi: Uydu görüntüleri yayınlandı

Sivastopol deniz üssü, Moskova'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın güney ucunda yer aldığı için Rus ordusu için çok büyük bir öneme sahip olduğu ortaya çıktı. USNI'nin analizine göre, orada demirlemiş Rus gemilerinin çoğu füze menzili dışında olsa da potansiyel olarak denizaltı saldırılarına karşı savunmasız halde bulunuyor.