Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün: Rus güçleri iki hafta içinde Luhansk'ın tam kontrolünü ele geçirebilir

Yerel bir yetkiliye göre, doğuda hala en azından kısmen Ukrayna kontrolü altındaki iki şehirden biri olan Lysychansk'taki altyapı ve konut binalarının yaklaşık yüzde 60'ı saldırılardan dolayı yıkıldı. Lysychansk şehri askeri-sivil idaresinin başkanı Oleksandr Zaika, kentte savaş öncesi 97 bin nüfustan 20 bin kişinin kaldığını söyledi.