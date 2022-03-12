Rusya-Ukrayna savaşında bilmeniz gerekenler

Haberler - ntv.com.tr 12.03.2022 - 13:20
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, saldırılar ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor.
12 Mart itibarıyla çatışmalar Kiev'in kuzeybatısında şiddetlenirken Rus kara kuvvetleri Ukrayna'nın başkentinin merkezinden 25 kilometre uzakta toplandığı belirtiliyor.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, kuşatma altındaki liman kenti Mariupol'dan Zaporizhzhia'ya kadar bombalanan şehirlerde binlerce insan için insani koridorun faaliyet göstermesini umduğunu söyledi.
Yetkililer yaptıkları açıklamada, Mariupol'un durumunun kritik olduğunu, bombardıman ve 12 günlük abluka nedeniyle ölenlerin sayısının bin 600'e yaklaştığını söyledi.
İngiltere ise yaptığı açıklamada, Rus hava ve füze güçlerinin Ukrayna'nın batısındaki Lutsk ve Ivano-Frankivsk kentlerini vurduğunu açıkladı.
İtalya’da Başbakanlık ofisi, iş insanlarının AB yaptırım listesine alınmasından birkaç gün sonra, polisin Rus milyarder Andrey Igorevich Melnichenko'ya ait bir süper yat ele geçirdiğini söyledi.
ABD, Rusya'ya karşı tedbirlerini artırırken, Washington yönetimi kalkınma fonlarını kapatarak, Rus deniz ürünleri, alkol ve elmas ithalatını yasakladı. Bununla birlikte ABD, Putin'in sözcüsü ve milletvekillerinin üç aile üyesi olan milyarder Viktor Vekselberg'e yaptırım uyguladığını aktardı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, AB, Moskova'nın "en çok gözetilen ulus" ticaret statüsünü askıya alma, kripto varlık kullanımını kısıtlama, AB'nin Rusya'ya lüks mal ihracatını, demir ve çelik mal ithalatını yasaklama konusunda Washington'a katılacağını duyurdu.
Facebook yaptığı açıklamada, kullanıcıların Rusya'nın saldırısına karşı muhalefetlerini dile getirmelerine izin vermek için içerik politikasında yalnızca Ukrayna için geçici bir değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.
Moskova ise, şirketin "Rus işgalcilere ölüm" gibi paylaşımlara izin vereceğini açıklamasının ardından ceza davası açtı.