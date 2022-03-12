Rusya-Ukrayna savaşında bilmeniz gerekenler

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Facebook yaptığı açıklamada, kullanıcıların Rusya'nın saldırısına karşı muhalefetlerini dile getirmelerine izin vermek için içerik politikasında yalnızca Ukrayna için geçici bir değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

Moskova ise, şirketin "Rus işgalcilere ölüm" gibi paylaşımlara izin vereceğini açıklamasının ardından ceza davası açtı.