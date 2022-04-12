Rusya, Ukrayna'ya saldırılarında neden çok sayıda tankını kaybetti?

TANKSAVAR SİLAHLAR NE KADAR ETKİLİ OLDU?

ABD, çatışmanın başlangıcında Ukrayna'ya 2 bin Javelin tanksavar füzesi tedarik etti ve o zamandan beri en az 2 bin tane daha gönderdi. Üretici Lockheed Martin'e göre, füze zırhın en zayıf olduğu bir tankın tepesinde patlayacak şekilde ateşleniyor.

Birçok Rus tankı, füzelerin etkisini emen reaktif zırhla donatılıyor. Ancak, Javelin tanksavar füzelerinin ciritlerine iki savaş başlığı takılıyor. Biri reaktif zırhı havaya uçururken, ikincisi şasiyi alttan deliyor.