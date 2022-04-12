Rusya, Ukrayna'ya saldırılarında neden çok sayıda tankını kaybetti?

Haberler - ntv.com.tr 12.04.2022 - 14:26
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın 680'den fazla tank kaybettiğini açıkladı. Bunun yanı sıra, savaş bölgesinden gönderilen fotoğraflara dayanarak Rusya'nın Ukrayna'daki askeri kayıplarını sayan bir istihbarat blogu olan Oryx, Rusya'nın 460'tan fazla tank ve 2 binden fazla zırhlı araç kaybettiğibi bildirdi.
Rand Corporation ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’ne göre, Rusya'nın çatışmanın başlangıcında toplamda yaklaşık 2 bin 700 ana muharebe tankı vardı.
ABD, çatışmanın başlangıcında Ukrayna'ya 2 bin Javelin tanksavar füzesi tedarik etti ve o zamandan beri en az 2 bin tane daha gönderdi. Üretici Lockheed Martin'e göre, füze zırhın en zayıf olduğu bir tankın tepesinde patlayacak şekilde ateşleniyor.
Birçok Rus tankı, füzelerin etkisini emen reaktif zırhla donatılıyor. Ancak, Javelin tanksavar füzelerinin ciritlerine iki savaş başlığı takılıyor. Biri reaktif zırhı havaya uçururken, ikincisi şasiyi alttan deliyor.
Bununla birlikte, İngiltere de Ukrayna’ya en az 3 bin 600 Yeni Nesil Hafif Tanksavar Silahı füzesi (NLAW) gönderdi. Bunlar ayrıca tankların nispeten açıkta kalan taret tepesinden geçerken patlayacak şekilde tasarlandı. İngiliz Royal United Services Institute (RUSI) kara savaşı araştırma analisti Nick Reynolds, "Javelin ve NLAW çok güçlü. Bu ölümcül silahlar gönderilmeseydi, Ukrayna'daki durum çok farklı olurdu."
Günümüzde Rus ordusu, tanklar, piyade ve topçulardan oluşan müstakil savaş birimleri olan Tabur Taktik Grupları (BTG'ler) aracılığıyla faaliyet gösteriyor. Bu birimlerin kesin bileşimi değişebiliyor, ancak genellikle çok sayıda zırhlı araçtan, nispeten az piyade birliğinden oluşuyor.
St. Andrews Üniversitesi'nde stratejik çalışmalar profesörü olan Phillips O'Brien, "Rusya'nın çağırabileceği nispeten az askeri var. Bu nedenle BTG'ler çok sayıda yumruk içeren bir savaş birimi yaratmanın bir yolu.Çok fazla ateş gücüyle hızlı bir şekilde saldırmak üzere tasarlandılar. Ancak, onlara eşlik edecek ve zırhlı birliğin saldırıya uğraması durumunda misilleme yapacak piyade personeli açısından çok az korumaya sahipler. Bu durum, Rus ordusunu harika bir sağ kroşesi ve camdan bir çenesi olan bir boksör yapıyor” diye konuştu.
Bununla birlikte, Prof. O'Brien, Rus hava devriyelerinin olmamasının, Ukrayna birliklerinin Rus tanklarını pusuya düşürmek için pozisyonlara girmeyi kolay bulduğu anlamına geldiğini söyledi:
"Rusya, çatışmanın başlangıcında hava üstünlüğünü elde edemedi. Bu yüzden gökyüzünde devriye gezemez, Ukrayna ordusunun hareketlerini tespit edemezler.Bu, Ukrayna birliklerinin pusu kurmak için iyi ateş pozisyonlarına girebildikleri ve bu şekilde çok fazla hasar verebildikleri anlamına geliyor” dedi.
Oryx'in rakamlarına göre, Rusya'nın kaybettiği tankların yarısı düşman tarafından tahrip edilmedi veya hasar görmedi. Ancak, bu tankların çoğu Rus askerleri tarafından terk edildi. Uzmanlar bunu lojistik başarısızlıklara ve Rus birliklerinin beceriksizliğine bağladı.
Prof. O'Brien, "Ukraynalı çiftçilerin traktörleri tarafından sürüklenen Rus tanklarının resimlerini gördünüz. Bu tanklardan bazıları yakıtları bittiği için terk edildi. Bu lojistik bir başarısızlık. Bazıları bahar çamuruna saplandı, çünkü yüksek komuta yılın yanlış zamanında işgal etti."
RUSI'den Nick Reynolds ise "Rusya'nın kara kuvvetleri çok sayıda acemi askerden oluşuyor. Bu da onları dünya çapında düşük ile orta kalitede bir savaş gücü yapıyor. Birçok tank kötü sürüş nedeniyle terk edildi. Bazıları köprülerden sürüldü. Birliklerin ekipmanlarını kullanma yeteneği eksikti. Fakat çoğu zaman askerler araçlarını terk edip kaçtılar” dedi.
Öte yandan Ukrayna hükümeti, vatandaşların terk edilmiş askeri araçları nasıl teslim etmeleri gerektiğine dair talimatlar bile yayınladı. Yetkililer ayrıca, bu tür "savaş ganimetlerini" bulanların bunları vergi amacıyla beyan etmesine gerek olmadığını da doğruladı.