Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rus birliklerince düzenlenen saldırıda bir apartman daha ağır hasar gördü. Olayın ardından bir kişi öldü.

Haberler - ntv.com.tr 15.03.2022 - 10:02

Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü - 1

Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Rusların düzenlediği saldırılar sırasında top mermisi, başkent Kiev’in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmana isabet etti. Olayın ardından bir kişinin öldüğü açıklandı.

Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü - 2

Saldırı sonucunda apartmanın 1-5. katlarında yangın çıktı. Ağır hasar gören apartmandan itfaiye ekipleri bir kişiyi kurtardı.

Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü - 3

Bu sırada Kiev Devlet İdaresinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Başkentte sirenler çalındı. Herkesin acilen sığınaklara gitmesini istiyoruz.” denildi.

Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü - 4

Sabah saatlerinde başkent Kiev’in farklı noktalarında 3 kere patlama sesi duyulduğu bildirilmişti.

Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü - 5
Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü - 6
Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü - 7
Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü - 8
Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü - 9
Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü - 10

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