Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Rusların düzenlediği saldırılar sırasında top mermisi, başkent Kiev’in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmana isabet etti. Olayın ardından bir kişinin öldüğü açıklandı.