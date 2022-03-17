Ukrayna alev alev

Rusya, Ukrayna'daki yerleşim birimlerine roket ve füze saldırılarını sürdürüyor. Başkent Kiev ve Harkov kentlerini hedef alan saldırılar sonrası 2 kentte de yangın çıktı. Yangınlarda iki kişi hayatını kaybetti.

Haberler - NTV Haber 17.03.2022 - 23:18 | Son Güncelleme : 17.03.2022 - 23:30

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Sviyato bölgesindeki saldırı sonrası alevler metrelerce yüksekliğe ulaşırken, olayda en az iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Geniş bir bölgeye yayılan alevlerin yakındaki ağaçlık alana da sıçradığı gelen haberler arasında.

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Harkov'da ise ülkenin en büyük alışveriş merkezi Bara-Başovo Rus saldırılarna hedef oldu.

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300 bin metrekarelik alana yayılan dev alışveriş merkezinden alevler yükseldi.

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Yangın sebebiyle kalın bir duman tabakası gökyüzünü kapladı.

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Alevlere müdahale eden bir kurtarma görevlisinin hayatını kaybettiği, birinin yaralandığı bildirildi.

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"'nın en büyük pazarı" olarak da bilinen Bara-Başovo'daki yangının çevredeki bazı binalara da sıçradığı gelen haberler arasında.

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Kiev'deki bir depo alanına düşen roketler sebebiyle çıkan yangın kısa sürece büyüdü.

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