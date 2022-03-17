Ukrayna alev alev

Haberler - NTV Haber 17.03.2022 - 23:18 | Son Güncelleme : 17.03.2022 - 23:30
Sviyato bölgesindeki saldırı sonrası alevler metrelerce yüksekliğe ulaşırken, olayda en az iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Geniş bir bölgeye yayılan alevlerin yakındaki ağaçlık alana da sıçradığı gelen haberler arasında.
Harkov'da ise ülkenin en büyük alışveriş merkezi Bara-Başovo Rus saldırılarna hedef oldu.
300 bin metrekarelik alana yayılan dev alışveriş merkezinden alevler yükseldi.
Yangın sebebiyle kalın bir duman tabakası gökyüzünü kapladı.
Alevlere müdahale eden bir kurtarma görevlisinin hayatını kaybettiği, birinin yaralandığı bildirildi.
"Ukrayna'nın en büyük pazarı" olarak da bilinen Bara-Başovo'daki yangının çevredeki bazı binalara da sıçradığı gelen haberler arasında.
Kiev'deki bir depo alanına düşen roketler sebebiyle çıkan yangın kısa sürece büyüdü.