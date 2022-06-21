Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 118'inci gününde devam ediyor. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın tüm kuvvetlerini şu anda savaşın merkez üssü konumunda bulunan Severodonetsk kentine yığdığını açıkladı. Donbas'ta yer alan şehirde yoğun çalışmalar sürerken, Rus birliklerinin hafta sonuna kadar Luhansk sınırına girmeyi hedeflediği belirtildi.İşte Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 118. gününde yaşananlar... Ukrayna'nın Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar'a göre, Rusya güçlerinin tamamını doğudaki güç durumdaki Severodonetsk kenti yakınlarındaki yerleşimlere saldırmak için topladı. Maliar’a göre hafta sonuna kadar Luhansk bölgesinin sınırlarına ulaşmayı hedefleyen Rus birlikleriyle Ukrayna güçleri arasında, Donbas’ın kaderi için "belirleyici" çatışmalar yaşanıyor. Öte yandan Rus yetkililer, Ukrayna'yı, Karadeniz'deki üç gaz kulesine füze saldırısı başlatmakla suçladı. İşgal altındaki Kırım’ın bölgesel başkanı Sergey Aksyonov'a göre, Ukrayna’nın saldırılarının ardından yedi kişi kayboldu ve üç kişi yaralandı. Ukrayna ordusuna göre, Odesa'daki bir gıda deposu Rus füze saldırısıyla yok edildi. Ukraynalı yetkililer, Rus kuvvetlerinin 14 füze ateşlediğini v hiçbir sivilin öldürülmediğini açıkladı. Avrupa Birliği (AB), dış politika sorumlusu Joseph Borrell, Rusya'nın milyonlarca ton Ukrayna tahılının ihracatını bloke etmesinin bir savaş suçu olduğunu belirterek, “Rusya'ya limanları ablukaya alması için çağrıda bulunuyoruz. Dünyanın geri kalanında insanlar açlık çekerken Ukrayna'da milyonlarca ton buğdayın bloke edildiğini hayal bile edemiyoruz” diye konuştu. Rusya, Litvanya'dan Avrupa Birliği (AB) yaptırımları listesindeki malların kendi topraklarından, Kaliningrad'a geçişine yönelik yasağı derhal kaldırmasını talep etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Vilnius'tan "açıkça düşmanca" bir hareket olarak nitelendirdiği hareketi derhal kaldırmasını talep ederek Rusya'nın çıkarlarını korumak için karşılık vereceğini söyledi. Bakanlık ayrıca, Avrupa Birliği'nin (BM) Moskova Büyükelçisi Markus Ederer'i yasağın üzerine çağıracağını duyurdu. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkesinin Kanada ve diğer müttefikleriyle Rus petrolüne bir fiyat sınırı getirerek Moskova'nın enerji gelirlerini kısıtlamak için görüşmelerde bulunduğunu açıkladı. Yellen, “Rus petrolünün fiyatını aşağı çekecek ve Putin'in gelirlerini düşürürken küresel pazara daha fazla petrol arzının ulaşmasına izin verecek bir fiyat tavanından veya bir fiyat istisnasından bahsediyoruz” dedi. Rusya'da yayımlanan Novaya Gazeta'nın genel yayın yönetmeni Dmitry Muratov, Nobel Barış Ödülü madalyasını 103,5 milyon dolara açık artırmayla sattı. Satıştan kazanılan para Ukraynalı mültecilere gidecek.\nRUS GAZETECİ NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ SATTI