Ukrayna'da "acil durum" görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaş devam ederken, Ukrayna'daki tüm kurum ve birimler seferber oldu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi çalışanı Sergey Donets, Rus saldırıları sonucu yanan evleri kurtarabildiğini, ancak kendi evine sahip çıkamadığını söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.05.2022 - 16:42

Ukrayna'da "acil durum" görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı - 1

Acil Durumlar Servisi, Rus saldırılarına maruz kalan yerleşim birimlerindeki vatandaşlar ve evleri kurtarma yönünde çalışmaları sürdürüyor.

Ukrayna'da "acil durum" görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı - 2

"BİZE YAPILAN KÖTÜLÜK KABUL EDİLEMEZ"

Söz konusu servisin çalışanı Sergey Donets de savaş dönemindeki gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili  bilgi verdi.

Ukrayna'da "acil durum" görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı - 3

Kendisinin Kiev bölgesindeki İrpin'de yaşadığını belirten Donets, "İnsanlarla ilgili çok korkunç hikayeler var. Vatandaşlarımız seferber oldu ve birbirine yardımcı oldu. Kent sakinlerinin birçoğu tahliye edildi.

Ukrayna'da "acil durum" görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı - 4

Ancak yaşlılar şehirde kaldı. Kalanların arasında çok sayıda çocuk da vardı. İnsanlar, bozuk yiyecekleri yemek zorunda kaldı. Gönüllüler ve askerlerimiz insani yardım sağladı. Bu şekilde insanlar hayatta kalabildi." dedi.

Ukrayna'da "acil durum" görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı - 5

Donets, savaş döneminde yoğun çalıştıklarını, kendi evinin de Rus saldırılarında bombalandığını anlatarak, "Çalışıyordum. Komşularım aradı ve evimin yandığını söyledi. Gelene kadar evim yandı. Başka vatandaşların evlerini kurtarırken, kendi evime sahip çıkamadım" şeklinde konuştu.


Ukrayna'da "acil durum" görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı - 6

'nın Ukrayna topraklarına saldırmasını kınayan Donets, "Önceden kardeş denilen ülke bize karşı savaşıyor. Bu yanlış. Bize yapılan kötülük kabullenemez" diye konuştu.

Ukrayna'da "acil durum" görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı - 7

Ukrayna ve dünyadaki annelerin "Anneler Günü"nü kutlayan Donets, şöyle devam etti:

Ukrayna'da "acil durum" görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı - 8

"Annelerin ağlamasını ve acı çekmesini istemiyorum. Savaşan çocukların da sapasağlam dönmelerini istiyorum. Bize saldıranlara da bilgelik diliyorum. Ülkemde yaşanan savaşın bir an önce sona ermesini ve barışın sağlanmasını umuyorum."

Ukrayna'da "acil durum" görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı - 9
Ukrayna'da "acil durum" görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı - 10
Ukrayna'da "acil durum" görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı - 11
Ukrayna'da "acil durum" görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı - 12

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