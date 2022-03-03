Ukrayna'daki yıkım uzaydan görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı işgal devam ediyor. Ülkenin birçok kenti havadan ve karadan saldırı altında. Bir uydu şirketi Ukrayna'daki yıkımı uzaydan görüntüledi. Köprüler ve askeri tesisler gibi kritik noktaların kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Saldırıların dumanı uzaydan bile görüldü.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 03.03.2022 - 09:45

Ukrayna'daki yıkım uzaydan görüntülendi - 1

Belarus sınırındaki Çernihiv kenti yakınlarında vurulan bir fabrika.

Ukrayna'daki yıkım uzaydan görüntülendi - 2

Söz konusu fabrikanın yakından görüntüsü. 

Fabrikanın kullanamaz hale geldiği açık bir şekilde görülüyor. 

Ukrayna'daki yıkım uzaydan görüntülendi - 3

Çernigiv'in kuzeyinde bir başka noktanın uzaydan görüntüsü. 

Ukrayna'daki yıkım uzaydan görüntülendi - 4

Bir yerleşim alanında birden fazla noktanın vurulduğu görülüyor. Saldırı sonrası çıkan yangınların dumanları uydu görüntülerine takıldı.

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Belarus sınırındaki Çernigiv, başkent Kiev'e giden yol üzerinde yer alıyor. 

Kente giden yoldaki bir köprünün kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

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Kiev'in hemen yukarısındaki Sukaçi bölgesinde saldırılar nedeniyle dev krater oluştu. 

Uydu görüntüsünde kraterin neredeyse bir ev büyüklüğünde olduğu görülüyor. 

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Kiev'in hemen yularısındaki Bucha'da da benzer bir söz konusu. Hem evler hem de sivil yerleşime konuşlandırılmış askeri araçların kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

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Bucha'dan bir başka görüntü.

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