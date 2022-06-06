Ukraynalı asker Donbas'taki durumu anlattı: Ordumuza inanıyorum

"50 BİN KİŞİ ÖLDÜĞÜNDE NASIL BİR ZAFERDEN BAHSEDEBİLİRSİN?"

Slava, "Tanrı beni neden burada doğurarak cezalandırdı?Sekiz yıl önce Popasna ve Lysychansk'ı özgürleştirdim ve en büyük savaşlarda yer aldım. Sonra Ruslar tekrar bize döndüler.Ukrayna kazanabilir mi? Ve zafer nasıl görünebilir? Zor bir soru. 50 bin kişi ölürse, zaferden nasıl bahsedebilirsin? Savaş mutlak bir delilik” yorumunu yaptı.