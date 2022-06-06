Ukraynalı asker Donbas'taki durumu anlattı: Ordumuza inanıyorum

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 06.06.2022 - 10:08
Rusya, güçlerini Ukrayna'nın doğusuna yoğunlaştırmaya devam ettikçe bölgedeki yaşam koşulları giderek kötüleşiyor.
The Guardian'dan Luke Harding ve Isobel Koshiw Donbas'a giderek burada yaşananları aktardı. Harding ve Koshiv, Ukraynalı askerler ve bölgedeki sakinlerle görüştü.
Cephede geçen beş kirli günün ardından, Ukraynalı asker Slava Vladimiroviç giysilerini çıkardı ve parıldayan Torets Nehri'ne daldı. Suyun ve söğüt ağaçlarının üzerinde bir martı kanat çırptı. Vladimiroviç, “Savaş zamanında bile hayat devam ediyor” dedi. Haki tişörtünü sıkarak ekledi: "Savaşta yıkanacak hiçbir yer yok."
Vladimiroviç, ardından zırhlı taşıyıcısını gösterdi. Çatıda joystick kontrollü bir makineli tüfek vardı. Şarapnel aracın sağ tarafını delmişti. Lombar benzeri bir pencerede bir çatlak vardı. “Bir Rus roketi bizden 20 metre uzağa indi. Biz iyiydik ama iki sivil öldü” dedi.
Ukrayna'nın Donbas taburunun bir üyesi olan Vladimiroviç , kuşatma altındaki Lysychansk kentinden sivilleri tahliye ediyordu. Birkaç kilometre daha kuzeyde, Ukraynalı askerler, Kiev'in kontrolü altındaki Luhansk eyaletindeki son toprak parçası olan Severodonetsk'in güney kısmını savunuyorlardı.
Ancak Vladimiroviç savaşı, Ukrayna’nın kazanacağı konusunda oldukça iyimser olduğunu belirterek, “Rusların herhangi bir rezervi veya motivasyonu yok. Piyadeleri yok! Kimse Vladimir Putin için ölmek istemiyor. O kana susamış bir köpek” dedi.
Diğer taraftan, 24 Şubat’ta başlayan Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında Kremlin hala istediklerine ulaşamadı. Savaşın başlangıcında Rus birlikleri başkenti kuşatmayı ve ele geçirmeyi başaramadı ve Belarus'a çekildi. Putin’in amaçlarından birini ise Donbas'ın ayrılıkçı ellerde olmayan kısımlarını ele geçirmek oluşturuyor.
Rus güçleri 7 haftadır, Ukrayna'nın Rusça konuşulan endüstriyel merkezi Severodonetsk’i fethetmeye çalışıyor. Rusya’nın sonraki hedeflerini ise bir kaplıca beldesi olan Slavyanask şehirleri ve garnizon kasabası Kramatorsk oluşturuyor. Buralarda korkunç bir savaş yaklaşıyor.
Slavyansk belediye binasının dışındaki bir bankta oturan belediye başkan yardımcısı Yuriy Pidlisnyi, kent sakinlerine kaçmalarını söylediğini açıkladı. Yaklaşık 100 bin nüfustan 25 bin kişinin tavsiyesini inatla görmezden geldiğini söyledi. Bazıları yaşlıydı ve gitmek istemiyordu. Diğerleri hasta akrabalarını ya da çok sevilen kedilerini bırakmak istemedi.
Öte yandan Skavyansk’taki koşullar giderek kötüleşiyor. Doğalgaz ve şebeke suyunun bulunmadığı şehirde, aralıklı olarak elektrik veriliyor. Benzin pahalı olduğu için birçok sakin bisikletle dolaşıyor. Kentten ayrılan bazı kişiler de paraları bitince geri geliyor. Askerler ise, maliyet fiyatına 60 grivnaya satılan (yaklaşık 30 Türk lirası) döneri almak için sıraya giriyor.
Son olarak Vladimiroviç, Luhansk'taki bir kasaba olan Popasna'dan geldiğini söyledi. 2014'te savaşmak için kaydoldu ve daha sonra ulusal muhafızların bir parçası olan gönüllü bir tabura katıldı. Savaşın yeniden başladığı Şubat ayında yeniden askere gitti. Rus kuvvetleri son zamanlarda Popasna'yı ele geçirdi. Kuzeydeki Seversk kenti ile birleşerek Ukrayna'nın tedarik hatlarını kesmeye çalıştı.
Slava, "Tanrı beni neden burada doğurarak cezalandırdı?Sekiz yıl önce Popasna ve Lysychansk'ı özgürleştirdim ve en büyük savaşlarda yer aldım. Sonra Ruslar tekrar bize döndüler.Ukrayna kazanabilir mi? Ve zafer nasıl görünebilir? Zor bir soru. 50 bin kişi ölürse, zaferden nasıl bahsedebilirsin? Savaş mutlak bir delilik” yorumunu yaptı.