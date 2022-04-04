Ukraynalı köy muhtarının ailesiyle öldürüldüğü Motijin köyü görüntülendi

Motijin köyünde iki gün önce köy yakınındaki ormanlık alanda alelacele gömüldükleri anlaşılan 4 ceset bulunmuştu. Cesetlerin köy muhtarı Olya Sutlilenko ile ailesine ait olduğu belirlenmişti. Söz konusu alanın yakınındaki bir kuyudan da elleri arkadan bağlanarak katledilmiş bir kişinin cesedi çıkarılmıştı.