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Ukraynalı köy muhtarının ailesiyle öldürüldüğü Motijin köyü görüntülendi

Ukrayna'da Kiev bölgesinde Rus güçlerinden kurtarılan ve Ukrayna askerlerinin yeniden kontrolü sağladığı Motijin köyünde savaşın izlerini görüntüledi. Köyün muhtarı ve ailesinin ormanlık alana gömüldüğü anlaşıldı. Yetkililer, faillerin Rus askerleri olduğunu idda ederken, Rusya sivilleri öldürdüğünü yalanladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.04.2022 - 15:22

Ukraynalı köy muhtarının ailesiyle öldürüldüğü Motijin köyü görüntülendi - 1

Motijin köyünde iki gün önce köy yakınındaki ormanlık alanda alelacele gömüldükleri anlaşılan 4 ceset bulunmuştu. Cesetlerin köy muhtarı Olya Sutlilenko ile ailesine ait olduğu belirlenmişti. Söz konusu alanın yakınındaki bir kuyudan da elleri arkadan bağlanarak katledilmiş bir kişinin cesedi çıkarılmıştı.

Ukraynalı köy muhtarının ailesiyle öldürüldüğü Motijin köyü görüntülendi - 2

"VLADİMİR PUTİN YAPTI"

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, Motijin'e giderek incelemelerde bulundu.

Burada  açıklamalarda bulunan Geraşenko, köy muhtarı ve ailesinin Rus askerlerince katledildiğini belirterek "Bu cinayetlerin faillerini biliyoruz. Bunu Vladimir Putin yaptı" dedi.

Ukraynalı köy muhtarının ailesiyle öldürüldüğü Motijin köyü görüntülendi - 3

Geraşenko, Rus güçlerinin Ukrayna'da sivilleri katlettiğini öne sürerek faillerin cezalandırılacağını vurguladı.

Ukraynalı köy muhtarının ailesiyle öldürüldüğü Motijin köyü görüntülendi - 4

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini ve çevresini 1 Nisan'da Rus güçlerinden kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Ukraynalı köy muhtarının ailesiyle öldürüldüğü Motijin köyü görüntülendi - 5

410 SİVİLİN CESEDİ BULUNDU

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.

Ukraynalı köy muhtarının ailesiyle öldürüldüğü Motijin köyü görüntülendi - 6

RUSYA İDDİALARI YALANLADI

Batı ülkelerinden Buça'da sivillerin katledilmesine tepkiler gelmiş, Rusya ise sivilleri katlettiğine yönelik iddiaları yalanlamıştı.

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