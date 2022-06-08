Ukraynalı öğrenciler vals yaparak savaşa meydan okudu: Geleceğe dair umudumuz bitmedi

Haberler - ntv.com.tr 08.06.2022 - 14:14 | Son Güncelleme : 08.06.2022 - 14:53
Geleneksel olarak Ukrayna okullarından mezun olan öğrenciler, okul zili son kez çaldığında akranlarıyla birlikte vals yapıyorlar.
Ancak Ukrayna'daki öğrenciler için, son okul yılı benzeri olmayan bir yıl oldu. Okullar, Rus kuvvetleri tarafından moloz haline getirildi, birçoğu arkadaşlarını ya da aile üyelerini kaybetti.
Fakat, Rus güçlerinin bombalamaya devam ettiği Harkov’daki 134 Nolu Okul'dan mezun olan öğrenciler, Ukrayna’nın geleceği için umudun yeşermeye devam ettiğini kanıtlamaya karar verdi.
Son valslerini yapmak için bir araya gelen öğrenciler, okullarının enkaz yığınlarını arasında poz verdi. Lisenin coğrafya öğretmeni Olena Mosolova, “Çocuklarımız için farklı bir ‘son ders zili’ hayal etmiştik ama savaşın ortasında kaldık” dedi.
Molozların arasında kırmızı bir balo elbisesiyle poz veren 16 yaşındaki Anna Episheva, "Okuldan birçok arkadaşım katıldı, biz büyük bir aileyiz. Savaştan önce mezuniyet günümüz için elbiselerimizi seçmiştik. Ama, Rus askerleri buraya geldi ve tüm hayallerimiz alt üst ettiler” diyerek savaştan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Mezun olan öğrencilerden bir diğeri olan Hlib Opashnian, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'ya saldırmasından günler sonra 27 Şubat'ta okulun yıkıldığını gördüğünü söyleyerek, "Mezun olduğum için mutluyum" dedi.
Öte yandan, savaşın başlangıcından bu yana, Rusya sınırına sadece 50 kilometre uzaklıktaki Harkiv, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlerinin hedefi haline geldi ve binlerce kişinin şehirden kaçmasına neden oldu. Birçok öğrenci henüz şehre geri dönemedi.
Şehrin savunmasına yardım eden bir asker olan Kostyantyn Nemichev, 134 Nolu Okul’un Rus işgalcilerin Harkov'dan atılmadan önceki son askeri sığınağı olduğunu söyledi.
Diğer taraftan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugün yaptığı açıklamada, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Harkov şehrinde Ukrayna ordusunun tank ve zırhlı araçlarının onarıldığı bir fabrikayı vurduklarını söyledi.
Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Harkov bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tankları ve zırhlı araçlarını onaran bir fabrikanın vurulduğunu, ayrıca 2 komuta merkezi, askeri birlikler ve teknik araçların toplandığı 13 alan ve Harkov’da “Uragan” çok namlulu roketatarın yok edildiğini bildirdi.
Sözcü Konaşenkov, Harkov bölgesinde Malinovka, Donestk bölgesinde Spornoye, Luhansk bölgesinde Zvanovka yerleşim birimi yakınlarında 4 mühimmat ve silah deposu ve Çuguyev yerleşim birimi yakınlarında da Ukrayna ordusuna ait yakıt deposunun imha edildiğini kaydetti.
Rus hava muharebe taktik birliklerinin bir gün içinde 63 askeri alanı vurduğunu aktaran Konaşenkov, hava kuvvetlerinin saldırılarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 14. Mekanize birliği komuta merkezi ile 160’tan fazla Ukraynalı milliyetçi güç, 8 tank, 2 Grad çok namlulu roketatar, topçu bataryası, elektronik harp istasyonu ve 13 aracın etkisiz hale getirildiğini söyledi.