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Ukrayna’nın İzyum kentindeki yıkım uydudan görüntülendi: 12 metre genişliğinde krater oluştu

Rusya’nın Ukrayna saldırıları 30. gününde devam ederken İzyum’daki yıkım uydudan görüntülendi. İzyum, Ukrayna'nın doğusundaki Kharkiv Oblastında, Donets Nehri üzerinde yer alıyor. Ruslar, ayrılıkçıların elindeki Donetsk'ten kuzeye doğru ilerleken çapraz ateş altında kalan şehrin altyapısı tamamen şöhren, merkezinde 12 metrelik devasa bir krater oluştu.

Haberler - ntv.com.tr 25.03.2022 - 09:41

Ukrayna’nın İzyum kentindeki yıkım uydudan görüntülendi: 12 metre genişliğinde krater oluştu - 1

Yeni uydu görüntüleri, İzyum'un merkezindeki  altyapı tesislerinin yıkıldığını gösteriyor.

Ukrayna’nın İzyum kentindeki yıkım uydudan görüntülendi: 12 metre genişliğinde krater oluştu - 2

Şehir yetkilileri, İzyum çevresindeki yoğun çatışmaların kentin çoğunu yerle bir ettiğini söyledi. 

Ukrayna’nın İzyum kentindeki yıkım uydudan görüntülendi: 12 metre genişliğinde krater oluştu - 3

12 METRE GENİŞLİĞİNDE KRATER AÇILDI

Yeni uydu görüntüleri ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından paylaşıldı.Fotoğraflarda, şehrin merkezindeki bir alanda yaklaşık 12 metre genişliğinde devasa bir krater alıyor. Bu kraterin diğer bir tarafında, bir okulun yanmış enkazı, diğer tarafında bir futbol sahası bulunuyor. Caddenin karşısındaki hastanenin bir bölümünün de yıkıldığı görülüyor.

Ukrayna’nın İzyum kentindeki yıkım uydudan görüntülendi: 12 metre genişliğinde krater oluştu - 4

ŞEHİR ÇAPRAZ ATEŞ ALTINDA KALDI

Bununla birlikte, , kuzey 'nın Kharkiv bölgesi ile ülkenin doğusundaki kalesi Donestk’i bağlamaya çalışırken şehir çapraz ateş altında kaldı.

İzyum Kent Konseyi yardımcısı Max Strelnyk, CNN, şehrin Rus uçakları ve topçuları tarafından "tamamen yok edildiğini" söyledi.

Ukrayna’nın İzyum kentindeki yıkım uydudan görüntülendi: 12 metre genişliğinde krater oluştu - 5

Uydu fotoğraflarında harap olmuş okulun kuzeyinde, büyük bir kazan binası ile yakındaki her konut binasının yıkıldığı görülüyor. Ancak, İzyum'un merkezinin bu bölümünde herhangi bir askeri hedef tespit edilemedi.

Diğer taraftan, İzyum'un yaklaşık 5 kilometre kuzeybatısında, Rus motorlu topçu konvoyunun şehre doğru hareket ettiği görüldü.

Ukrayna’nın İzyum kentindeki yıkım uydudan görüntülendi: 12 metre genişliğinde krater oluştu - 6

ŞEHRİN KUZEYİ RUSLARIN ELİNE GEÇTİ

Strelnyk, Rus birliklerinin artık İzyum'u ikiye bölen Seversky Donets Nehri'nin kuzey kıyısındaki şehir bölgelerini kontrol ettiğini söyledi. Ukraynalıların ise  nehrin güney kıyısındaki şehir bölgelerini kontrol ettiğini açıkladı.

Öte yandan, Ruslar şimdi güneyden şehre doğru ilerliyorlar. Ruslar, yıkılan köprüleri atlatmak ve Seversky Donets Nehri üzerinde şehri kuşatmak için iki duba köprüsü kurdular. Bu köprülerden 1,6 ötede, nehrin güney kıyısında, bir otoyol boyunca Ukrayna kontrolündeki İzyum bölgelerine doğru ilerleyen bir tank konvoyu görülüyor.

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