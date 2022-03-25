Ukrayna’nın İzyum kentindeki yıkım uydudan görüntülendi: 12 metre genişliğinde krater oluştu

12 METRE GENİŞLİĞİNDE KRATER AÇILDI

Yeni uydu görüntüleri ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından paylaşıldı.Fotoğraflarda, şehrin merkezindeki bir alanda yaklaşık 12 metre genişliğinde devasa bir krater alıyor. Bu kraterin diğer bir tarafında, bir okulun yanmış enkazı, diğer tarafında bir futbol sahası bulunuyor. Caddenin karşısındaki hastanenin bir bölümünün de yıkıldığı görülüyor.