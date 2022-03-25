Ukrayna’nın İzyum kentindeki yıkım uydudan görüntülendi: 12 metre genişliğinde krater oluştu

Haberler - ntv.com.tr 25.03.2022 - 09:41
Yeni uydu görüntüleri, İzyum'un merkezindeki altyapı tesislerinin yıkıldığını gösteriyor.
Şehir yetkilileri, İzyum çevresindeki yoğun çatışmaların kentin çoğunu yerle bir ettiğini söyledi.
Yeni uydu görüntüleri ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından paylaşıldı.Fotoğraflarda, şehrin merkezindeki bir alanda yaklaşık 12 metre genişliğinde devasa bir krater alıyor. Bu kraterin diğer bir tarafında, bir okulun yanmış enkazı, diğer tarafında bir futbol sahası bulunuyor. Caddenin karşısındaki hastanenin bir bölümünün de yıkıldığı görülüyor.
Bununla birlikte, Rusya, kuzey Ukrayna'nın Kharkiv bölgesi ile ülkenin doğusundaki kalesi Donestk’i bağlamaya çalışırken şehir çapraz ateş altında kaldı.
İzyum Kent Konseyi yardımcısı Max Strelnyk, CNN, şehrin Rus uçakları ve topçuları tarafından "tamamen yok edildiğini" söyledi.
Uydu fotoğraflarında harap olmuş okulun kuzeyinde, büyük bir kazan binası ile yakındaki her konut binasının yıkıldığı görülüyor. Ancak, İzyum'un merkezinin bu bölümünde herhangi bir askeri hedef tespit edilemedi.
Diğer taraftan, İzyum'un yaklaşık 5 kilometre kuzeybatısında, Rus motorlu topçu konvoyunun şehre doğru hareket ettiği görüldü.
Strelnyk, Rus birliklerinin artık İzyum'u ikiye bölen Seversky Donets Nehri'nin kuzey kıyısındaki şehir bölgelerini kontrol ettiğini söyledi. Ukraynalıların ise nehrin güney kıyısındaki şehir bölgelerini kontrol ettiğini açıkladı.
Öte yandan, Ruslar şimdi güneyden şehre doğru ilerliyorlar. Ruslar, yıkılan köprüleri atlatmak ve Seversky Donets Nehri üzerinde şehri kuşatmak için iki duba köprüsü kurdular. Bu köprülerden 1,6 ötede, nehrin güney kıyısında, bir otoyol boyunca Ukrayna kontrolündeki İzyum bölgelerine doğru ilerleyen bir tank konvoyu görülüyor.