Zelenski: Ruslar Donbas’ı tamamen yok etti

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 20.05.2022 - 09:43
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesini "tamamen yok ettiğini" söyledi ve Moskova'yı "acımasız" ve "anlamsız" bombardımanlarla "baskıyı artırmaya" çalışmakla suçladı.
Ukraynalı lideri Kremlin'in birliklerinin Kiev'in doğusundaki Harkov'dan çekilmesinin ardından saldırısını yoğunlaştırdığını ve Donbas'a daha da fazla baskı uyguladığını söyledi.
Zelenski, Rusya'nın soykırım uyguladığını da yineleyerek, 'ceza emri veren ve uygulayanların' 'uluslararası mahkemede' adalete teslim edileceğini aktardı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda konuşan Zelenski, "Donbas'ta işgalciler baskıyı artırmaya çalışıyor. Orası bir cehennem ve bu abartı değil. Donbas tamamen yok edildi. Bütün bunların Rusya için askeri bir açıklaması olamaz.
Bu, mümkün olduğu kadar çok Ukraynalıyı öldürmek ve çok sayıda evi, sosyal tesisi ve işletmeyi yok etmek için yapılmış kasıtlı ve canice bir girişimdir.Ukrayna halkının soykırımı olarak nitelendirilecek ve işgalciler kesinlikle adalete teslim edilecektir” diye konuştu.
Bununla birlikte Zelenski, “Ukrayna'da bir Rus savaş suçlusuna karşı ilk dava başladı ve uluslararası mahkemede adaletin tam olarak yeniden tesis edilmesiyle sona erecek. Bundan eminim. Suç emri veren ve uygulayan herkesi bulacağız ve adalete teslim edeceğiz” dedi.
Diğer taraftan Zelenski, Çernihiv oblastında yer alan Desna'daki 'korkunç' hava ve füze saldırılarına atıfta bulunarak, ülke genelindeki 'sürekli' saldırılar hakkında konuşmaya devam etti:
“Severodonetsk acımasızca ve kesinlikle anlamsız bir şekilde bombalandı. Sadece bir günde 12 kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı. Çernihiv bölgesindeki Rus saldırıları, özellikle Desna'daki korkunç saldırılarla, enkaz temizleme devam ediyor.”