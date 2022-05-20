Zelenski: Ruslar Donbas’ı tamamen yok etti

Bu, mümkün olduğu kadar çok Ukraynalıyı öldürmek ve çok sayıda evi, sosyal tesisi ve işletmeyi yok etmek için yapılmış kasıtlı ve canice bir girişimdir.Ukrayna halkının soykırımı olarak nitelendirilecek ve işgalciler kesinlikle adalete teslim edilecektir” diye konuştu.