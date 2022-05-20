Zelenski: Ruslar Donbas’ı tamamen yok etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'yı, Donbas'ın doğusundaki yoğun çatışmaların devam ettiği bir dönemde "cehenneme" çevirmekle suçladı. Rus güçlerinin bölgeyi dümdüz ettiğini belirten Zelenski, Donbas'ın yanı sıra Odesa bölgesinde ve Ukrayna'nın merkezindeki şehirlerde de sürekli çatışmalar olduğunu söyledi. Zelenski, "Rusya'nın yaptığı mümkün olduğu kadar çok Ukraynalıyı öldürmeye yönelik kasıtlı ve canice bir girişimdir” dedi.

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 20.05.2022 - 09:43

Zelenski: Ruslar Donbas’ı tamamen yok etti - 1

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesini "tamamen yok ettiğini" söyledi ve Moskova'yı "acımasız" ve "anlamsız" bombardımanlarla "baskıyı artırmaya" çalışmakla suçladı.

Zelenski: Ruslar Donbas’ı tamamen yok etti - 2

Ukraynalı lideri Kremlin'in birliklerinin Kiev'in doğusundaki Harkov'dan çekilmesinin ardından saldırısını yoğunlaştırdığını ve Donbas'a daha da fazla baskı uyguladığını söyledi.

Zelenski: Ruslar Donbas’ı tamamen yok etti - 3

Zelenski, 'nın soykırım uyguladığını da yineleyerek, 'ceza emri veren ve uygulayanların' 'uluslararası mahkemede' adalete teslim edileceğini aktardı. 

Zelenski: Ruslar Donbas’ı tamamen yok etti - 4

"DONBAS ARTIK BİR CEHENNEM"

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda konuşan Zelenski, "Donbas'ta işgalciler baskıyı artırmaya çalışıyor. Orası bir cehennem ve bu abartı değil. Donbas tamamen yok edildi. Bütün bunların Rusya için askeri bir açıklaması olamaz. 

Zelenski: Ruslar Donbas’ı tamamen yok etti - 5

Bu, mümkün olduğu kadar çok Ukraynalıyı öldürmek ve çok sayıda evi, sosyal tesisi ve işletmeyi yok etmek için yapılmış kasıtlı ve canice bir girişimdir.Ukrayna halkının soykırımı olarak nitelendirilecek ve işgalciler kesinlikle adalete teslim edilecektir” diye konuştu.

Zelenski: Ruslar Donbas’ı tamamen yok etti - 6

Bununla birlikte Zelenski, “Ukrayna'da bir Rus savaş suçlusuna karşı ilk dava başladı ve uluslararası mahkemede adaletin tam olarak yeniden tesis edilmesiyle sona erecek. Bundan eminim. Suç emri veren ve uygulayan herkesi bulacağız ve adalete teslim edeceğiz” dedi.

Zelenski: Ruslar Donbas’ı tamamen yok etti - 7

Diğer taraftan Zelenski, Çernihiv oblastında yer alan Desna'daki 'korkunç' hava ve füze saldırılarına atıfta bulunarak, ülke genelindeki 'sürekli' saldırılar hakkında konuşmaya devam etti:

Zelenski: Ruslar Donbas’ı tamamen yok etti - 8

“Severodonetsk acımasızca ve kesinlikle anlamsız bir şekilde bombalandı. Sadece bir günde 12 kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı. Çernihiv bölgesindeki Rus saldırıları, özellikle Desna'daki korkunç saldırılarla, enkaz temizleme devam ediyor.”

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