14 yıl önce parkta buldu, elini hiç bırakmıyor: Otizmli Güneş’in yüreklere dokunan hikayesi

"ELİMİZİ BİR AN OLSUN ÜZERİNDEN ÇEKMİYORUZ"

Cabir Aydın da Güneş'in hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Güneş'in de kendi hayatlarına çok şey kattığını belirten Aydın, şunları kaydetti:



"Güneş bizim yaşamımızın merkezi oldu. Günlük yaşamımızı onun ihtiyaçları doğrultusunda düzenliyoruz. Çok özel bir çocuk. Anne ve baba sevgisine her zaman ihtiyacı var. Elimizi bir an olsun üzerinden çekmiyoruz. İnsanlar 'Emekli olmuştunuz. Konforlu bir hayatınız var. Neden böyle bir sıkıntıya girdiniz?' diye sordular ama biz bir an olsun pişman olmadık. Güneş'i emanet edeceğimiz kızımızdan başka kimse yok. Onun geleceği için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bütün hayatımızı ona göre kurguluyoruz."