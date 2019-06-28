2019 Survivor Afroditi Skafida kimdir? Afroditi Skafida kaç yaşında?
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Survivor Yunanistan – Türkiye'de finale kalan Afroditi Skafida kimdir? Afroditi Skafida kaç yaşında? işte detaylar...
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Survivor 2019 Yunanistan-Türkiye'de Seda, Emre, Yusuf, Okay, Dalaka, Dimitra, Nikos ve Afroditi finale kaldı.
Finale kalan isimlerden Afroditi Skafida kimdir?
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Afroditi Skafida nereli?36 yaşında olan 2019 Survivor yarışmacısı Afroditi Skafida, Atina'da yaşıyor.
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Afroditi Skafida kimdir?Sporcu geçmişi oldukça zengin olan Afroditi Skafida İki kez Olimpiyat Oyunları'na katıldı ve sırık atlamada birçok madalyası bulunuyor.
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42019 Survivor yarışmacısı Afroditi Skafida'nın antrenörlük yaptığı da biliniyor.
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5Afroditi Skafida kendisini 'Zorlukları seven bir atlet ve yarışmada olduğu süre boyunca hiçbir şeyden korkmayan bir kadın' olarak tanımlıyor.
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