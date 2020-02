2020 Oscar Ödülleri'nin en çok dikkat çeken anları

SİYASİ MESAJ

Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı ERkek Oyuncu Ödülü'nü alan Brad Pitt, teşekkür konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması sürecindeki 'tanık dinleme' tartışmasına atıf yaparak, "Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem olduğunu söylediler. Senato'nun John Bolton'a tanıdığı süreden 45 saniye daha fazla" dedi.