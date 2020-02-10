2020 Oscar Ödülleri'nin en çok dikkat çeken anları

NATALIE PORTMAN'DAN PROTESTO
Ünlü oyuncu Natalie Portman, Oscar'da En İyi Yönetmen kategorisinde hiç kadın aday olmamasını protesto etmek için, elbisesinin üzerine, kadın yönetmenlerin adlarının yazılı olduğu bir ceket giyerek kırmızı halıda yürüdü.
SİYASİ MESAJ
Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı ERkek Oyuncu Ödülü'nü alan Brad Pitt, teşekkür konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması sürecindeki 'tanık dinleme' tartışmasına atıf yaparak, "Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem olduğunu söylediler. Senato'nun John Bolton'a tanıdığı süreden 45 saniye daha fazla" dedi.
SPIKE LEE'NİN KOBE BRYANT CEKETİ
Yönetmen Spike Lee, törene, helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant'ın takımı Lakers'ın renklerinde ve forma numarası 24 yazılı takımıyla katıldı.
OBAMA ÇİFTİNE İLK OSCAR
Yapımcılığa soyunan Barack ve Michelle Obama çifti ilk kez Oscar kazandı. Çiftin Netflix için ürettiği American Factory, En İyi Belgesel seçildi. Ödülü filmin yönetmenleri Jeff Reichert, Julia Reichert, Steven Bognar kabul etti.
AİLE BOYU OSCAR
Marriage Story filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçilen Laura Dern, törene kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan annesi Diane Ladd (84), oğlu Ellery Harper (18) ve kızı Jaya Harper (15) ile birlikte katıldı.
EMINEM SÜRPRİZİ
Ünlü rap şarkıcısı Eminem, Oscar töreninde sahne aldı. Eminem, 2003 yılında kendisine En İyi Orijinal Şarkı Oscar'ını kazandıran Lose Yourself şarkısını seslendirdi. Eminem'in beklenmedik şekilde Oscar sahnesine çıkışı, pek çok seyirciyi şaşırttı.