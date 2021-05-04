2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu

ntv.com.tr 04.05.2021 - 11:21
Metropolitan Museum of Art'ın Costume Institute adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen, ancak geçen yıl salgın nedeniyle yapılamayan yardım galası, bu yıl 13 Eylül’de gerçekleşecek.
Modanın en büyük gecesi olarak nitelendirilen MET Gala’nın onursal başkanlığını Vogue dergisinin onursal yöneticisi Anna Wintour üstlenirken, Instagram başkanı Adam Mosseri ve dünyaca ünlü Amerikalı moda tasarımcısı Tom Ford ile birlikte etkinliği düzenleyecekler.
Her yıl birbirinden renkli kostümlerin yarıştığı gala mayıs ayında düzenlenirken, geçen yıl iptal edildi, bu yıl ise eylül ayına kaydırıldı.
Bu yıl 75’incisi düzenlenen Kostüm Enstitüsü Galası’nda bu zamana kadar ünlüler birbirinden ilginç kıyafetleri sergiledi. İşte tüm zamanların en dikkat çekici MET Gala kostümleri...