2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu

Salgın nedeniyle geçen yıl iptal edilen ve bu yıl da eylül ayına ertelenen, moda dünyasının en büyük etkinliği MET Gala'ya, hangi ünlü isimlerin ev sahipliği yapacağı açıklandı.

ntv.com.tr 04.05.2021 - 11:21

2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 1
2021 MET Gala’ya oyuncu Timothée Chalamet, şarkıcı Billie Eilish, şampiyon tenisçi Naomi Osaka ve şair Amanda Gorman’dan oluşan ekip ev sahipliği yapacak.
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 2

Metropolitan Museum of Art'ın Costume Institute adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen, ancak geçen yıl salgın nedeniyle yapılamayan yardım galası, bu yıl 13 Eylül’de gerçekleşecek.

Modanın en büyük gecesi olarak nitelendirilen MET Gala’nın onursal başkanlığını Vogue dergisinin onursal yöneticisi Anna Wintour üstlenirken, Instagram başkanı Adam Mosseri ve dünyaca ünlü Amerikalı moda tasarımcısı Tom Ford ile birlikte etkinliği düzenleyecekler.

2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 3

Her yıl birbirinden renkli kostümlerin yarıştığı gala mayıs ayında düzenlenirken, geçen yıl iptal edildi, bu yıl ise eylül ayına kaydırıldı.

Bu yıl 75’incisi düzenlenen Kostüm Enstitüsü Galası’nda bu zamana kadar ünlüler birbirinden ilginç kıyafetleri sergiledi. İşte tüm zamanların en dikkat çekici MET Gala kostümleri...

2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 4
Ezra Miller, 2019
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 5
Beyonce, 2015
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 6
Lady Gaga, 2019
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 7
Kim Kardashian, 2018
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 8
Jared Leto, 2019
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 9
Lupita Nyong'o, 2019
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 10
Billy Porter, 2019
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 11
Billy Porter, 2019
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 12
Cardi B, 2019
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 13
Katy Perry, 2019
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 14
Rihanna, 2015
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 15
Melania Trump, 2005
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 16
Marc Jacobs ve Rachel Feinstein, 2012
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 17
Jennifer Lopez, 2018
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 18
Donatella Versace, 1999
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 19
Katy Perry, 2018
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 20
Rihanna, 2017
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 21
Kim Kardashian ve Kanye West, 2013
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 22
Zayn Malik ve Gigi Hadid, 2016
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 23
Gisele Bündchen, 1990
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 24
Bella Hadid, 2017
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 25
Prenses Diana, 1996
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 26
Katy Perry, 2017
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 27
Nicole Kidman, 2003
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 28
Kendall Jenner, 2017
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 29
Gisele Bündchen, 2008
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 30
Rihanna, 2014
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 31
Kendall Jenner, 2016
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 32
Rihanna, 2018
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 33
Kim Kardashian ve Kanye West, 2016
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 34
Lady Gaga, 2016
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu - 35
Kylie Jenner, 2017

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