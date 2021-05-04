2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu

Her yıl birbirinden renkli kostümlerin yarıştığı gala mayıs ayında düzenlenirken, geçen yıl iptal edildi, bu yıl ise eylül ayına kaydırıldı.

Bu yıl 75’incisi düzenlenen Kostüm Enstitüsü Galası’nda bu zamana kadar ünlüler birbirinden ilginç kıyafetleri sergiledi. İşte tüm zamanların en dikkat çekici MET Gala kostümleri...