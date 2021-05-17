65. Eurovision için açılış töreni

Geçen yıl iptal edilen 65. Eurovision Şarkı Yarışması, Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Törende yarışacak ülkelerin sanatçıları boy gösterdi. Yarışmada ilk yarı final yarın, ikinci yarı final Perşembe, final ise Cumartesi günü yapılacak.Yarı finaller ve finale 3 bin 500'er seyircinin alınacağı yarışmada, ekipteki herhangi bir kişide koronavirüs saptanan ülke temsilcilerinin salona girmesine izin verilmeyecek. Bu ülkeler, daha önce kaydedilmiş görüntüler aracılığıyla "banttan" yarışacak. (Fotoğraflar: AFP - AP)
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