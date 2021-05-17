65. Eurovision için açılış töreni

Geçen yıl iptal edilen 65. Eurovision Şarkı Yarışması, Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Törende yarışacak ülkelerin sanatçıları boy gösterdi. Yarışmada ilk yarı final yarın, ikinci yarı final Perşembe, final ise Cumartesi günü yapılacak.Yarı finaller ve finale 3 bin 500'er seyircinin alınacağı yarışmada, ekipteki herhangi bir kişide koronavirüs saptanan ülke temsilcilerinin salona girmesine izin verilmeyecek. Bu ülkeler, daha önce kaydedilmiş görüntüler aracılığıyla "banttan" yarışacak. (Fotoğraflar: AFP - AP)

17.05.2021 - 16:22

65. Eurovision için açılış töreni - 1
Samira Efendiyeva - Azerbaycan
65. Eurovision için açılış töreni - 2
Hurricane - Sırbistan


65. Eurovision için açılış töreni - 3
Samanta Tina - Letonya


65. Eurovision için açılış töreni - 4
Elena Tsagrinou - Güney Kıbrıs


65. Eurovision için açılış töreni - 5
Senhit Zadik Zadik - San Marino


65. Eurovision için açılış töreni - 6
Vincent Bueno - Avusturya


65. Eurovision için açılış töreni - 7
Andreas Andresen - Norveç


65. Eurovision için açılış töreni - 8
Maneskin - İtalya


65. Eurovision için açılış töreni - 9
Jendrik Sigward - Almanya
65. Eurovision için açılış töreni - 10
Victoria Georgieva - Bulgaristan


65. Eurovision için açılış töreni - 11
James Newman - Birleşik Krallık


65. Eurovision için açılış töreni - 12
Natalia Gordienko - Moldova


65. Eurovision için açılış töreni - 13
Tousin Michael Chiza - İsveç


65. Eurovision için açılış töreni - 14
Manija Dalerovna Sangin - Rusya


65. Eurovision için açılış töreni - 15
Benny Cristo - Çekya


65. Eurovision için açılış töreni - 16
Eden Alene - İsrail


65. Eurovision için açılış töreni - 17
Blas Canto - İspanya


65. Eurovision için açılış töreni - 18
Samanta Tina - Letonya
65. Eurovision için açılış töreni - 19
Samira Efendiyeva - Azerbaycan

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