92. Oscar Ödülleri'nde çevre duyarlılığı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi pazartesi günü bir açıklama yaparak, “Akademi, dünyanın dört bir yanından gelen hikaye anlatıcılarından oluşan bir organizasyondur ve küresel üyeliğimize gezegeni destekleme taahhüdü borçluyuz” dedi.

“Son on yılda, Akademi karbon ayak izini azaltmaya karar verdi. Son yedi yıldır, Oscar töreninin sıfır karbon izi var” denilen açıklamada, “Nihai karbon izsiz olma hedefi ile sürdürülebilirlik planımızı genişletmeye devam ediyoruz” ifadesine yer verildi.