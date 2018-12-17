Acun Ilıcalı: Bence Hadise ile Beyaz arasında bir şey yok
Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'nin iki jüri üyesi Hadise ve Beyaz'ın aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili olarak "Bence aralarından bir şey yok" dedi. Hadise ise iddialara Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla cevap verdi.
-
1Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye çekimleri sırasında kaydettiği bir videoda Beyazıt Öztürk ile Hadise'nin yakınlaştığı anlar 'Yeni bir aşk mı doğuyor' sorusunu akıllara getirdi.
-
2
Hadise, O Ses Türkiye'de birlikte jüri koltuğunda oturduğu Beyazıt Öztürk'le birliktelik iddialarını yalanladı.
-
333 yaşındaki şarkıcı "Aramızda aşk yok. Olsaydı söylerdim. Yıllardır hepimizin hayatında olan bir figür" dedi.
-
4Etiler’deki Da Mario'da Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’la yemek yiyen Ilıcalı, çıkışta “O Ses Türkiye” yarışmasındaki jüri üyeleri Hadise ve Beyazıt Öztürk’ün aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu.
-
5Ilıcalı, “İkilinin videosunu paylaştınız ve günlerdir çok konuşuluyor” diyen muhabirlere “Ben normal bir Instagram videosu çektim. Böyle haberlerin çıkmasını da aklım ve hayalim almıyor" dedi.
-
6Ilıcalı sözlerini "Bence aralarında bir şey yok. Genelde dediğim çıkar benim biliyorsunuz. Kalbim temiz” diye sonlandırdı.
-
7Hadise ise Beyazıt Öztürk ile birlikte poz verdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.