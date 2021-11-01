Alec Baldwin’in ölümlü kaza sonrası ilk açıklamasında Hilaria Baldwin gerginliği

Haberler - ntv.com.tr 01.11.2021 - 12:14
Rust filmi setindeki ölümlü kazanın ardından Alec Baldwin, eşi Hilaria Baldwin ile birlikte ABD’nin Vermont eyaletindeki Manchester şehrinde ilk kez kameralar karşısına geçerek konuştu. Açıklamanın içeriği önceki gün ABD basınında yer alırken, konuşma görüntüsü dün yayınlandı.
63 yaşındaki oyuncu Alec Baldwin, elindeki kurusıkı silahtaki gerçek mermiyle, filmin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i kazara öldürmesinin ardından, ilk açıklamasında eşi nedeniyle gerginlik yaşadı. Kendisini takip eden gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere yol kenarında aracından inen Baldwin konuşurken, eşinin araya girmesi dikkat çekti.
Hilaria Baldwin, açıklama anında gazetecileri, kendi telefonuyla görüntüledi.
"TRİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEK OLDU"
Alec Baldwin, konuşmasında, olayla ilgili soruşturma devam ettiği için konuşma yasağı olduğunu belirtirken, Halyna Hutchins için “O benim arkadaşımdı. Rust’ın ilk çekim günü New Mexico’da birlikte yemek yedik” ifadesini kullandı. "Birlikte film çeken çok, çok iyi bir ekiptik ve sonra bu korkunç olay oldu" diyen Baldwin, yaşanan trajediyi "Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu" şeklinde anlattı.
Gazetecilerin, filmin devam edip etmeyeceğini sormaları üzerine, filminin bundan sonra artık çekilmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Baldwin, insanların güvenliği için film ve dizi çekimlerinde ateşli silah kullanımının sınırlandırılmasından yana olacağını ve bunun için üstüne düşen her şeyi yapacağını belirtti.
GAZETECİLERE ÖFKELENDİ
Ünlü aktörün konuşması sırasında 37 yaşındaki eşi Hilaria Baldwin gergin bir şekilde araya girmek istediyse de Alec Baldwin, “Pardon” diyerek eşinin konuşmasına izin vermedi.
Ünlü aktör, soruşturmanın gelişmesi için her gün polislerle iletişim halinde olduğunu söyledi. Ardından bir gazeteci, Baldwin’e, hayatını kaybeden Halyna Hutchins’in ailesiyle görüşüp görüşmediğini sormaya çalışırken, görüntü yönetmeninin adını unuttu. Öfkeli bir şekilde araya giren Hilaria Baldwin, “Onun adı Halyna” diyerek sesini yükseltti.
Öfkeli eş, gazeteciye “Bizi beklemek için bu kadar zaman harcıyorsanız onun adını bilmeniz gerekir” diye çıkıştı.
Alec Baldwin de “Onun adını bilmiyor musunuz? Yapmayın. Halyna Hutchins” diyerek gazeteciye kızgınlığını dile getirdi.
KARISINI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Ünlü aktör ardından, “Eşi Matthew ve oğluyla buluştum” yanıtını verdi. Görüşmenin nasıl geçtiği sorusuna da “Bunu nasıl nitelendireceğimi bilmiyorum” yanıtını verirken, Hilaria Baldwin yeniden araya girdi ve öfkeli şekilde, “Siz ne olduğunu biliyor musunuz? Ayrıntı yok” çıkışını yaptı.
Bunun üzerine Alec Baldwin yeniden karısını sakinleştirmek için, “Bana bir iyilik yapar mısın? Soruyu ben yanıtlıyorum” şeklinde konuştu.
Sonra gazetecilere dönerek, görüntü yönetmeninin eşinin acıdan mahvolduğunu söyledi ve “Zaman zaman film setlerinde kazalar olur. Ama böylesi hiç olmadı. Trilyonda bir ihtimal gerçekleşti” dedi.
"ÇOCUKLARIM ARABADA AĞLIYOR
Kameralar önündeki açıklamanın ilerleyen bölümlerinde gazeteciler, Baldwin çiftine neden Vermont’a gitmeyi seçtiklerini sorunca Hilaria Baldwin yeniden araya girerek, “Bu özel” yanıtını verdi. Ünlü aktör, karısının susmasını istediğini gösteren jestlerinin ardından, gazetecilere, “Bu kişisel, özel bir konu” dedi.
Baldwin, gazetecilere, başka sorularının olup olmadığını sorduktan sonra mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi. Hilaria Baldwin de “Çocuklarım arabada ağlıyor. Çünkü onları takip ediyorsunuz ve onlar da bunu biliyor” dedi.
SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞDI
Hilaria Baldwin’in gergin hali ve sürekli araya girmesi, sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Pek çok kullanıcı, Hilaria Baldwin’i dikkat çekmeye çalışmakla, Alec Baldwin’in kurduğu anlaşma ortamını bozmakla suçladı.
CADILAR BAYRAMI'NI KUTLADILAR
Öte yandan Hilaria Baldwin, Alec Baldwin ve çocuklarıyla birlikte Cadılar Bayramı kostümleri içinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Ebebeynlik görevlerini yerine getirerek çocuklarını mutlu etmek istediklerini söyleyen Hilaria Baldwin, son dakikada hazırlanan kostümlerle çocuklarına kutlama yaptıklarını söyledi.
Alec-Hilaria Baldwin çiftinin altı çocuğu var. Alec Baldwin’in Kim Basinger ile evliliğinden 26 yaşında Ireland Baldwin adında bir kızı da bulunuyor.