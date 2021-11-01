Alec Baldwin’in ölümlü kaza sonrası ilk açıklamasında Hilaria Baldwin gerginliği

KARISINI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Ünlü aktör ardından, “Eşi Matthew ve oğluyla buluştum” yanıtını verdi. Görüşmenin nasıl geçtiği sorusuna da “Bunu nasıl nitelendireceğimi bilmiyorum” yanıtını verirken, Hilaria Baldwin yeniden araya girdi ve öfkeli şekilde, “Siz ne olduğunu biliyor musunuz? Ayrıntı yok” çıkışını yaptı.

Bunun üzerine Alec Baldwin yeniden karısını sakinleştirmek için, “Bana bir iyilik yapar mısın? Soruyu ben yanıtlıyorum” şeklinde konuştu.

Sonra gazetecilere dönerek, görüntü yönetmeninin eşinin acıdan mahvolduğunu söyledi ve “Zaman zaman film setlerinde kazalar olur. Ama böylesi hiç olmadı. Trilyonda bir ihtimal gerçekleşti” dedi.