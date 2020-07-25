Amber Heard’ın hala Johnny Depp’ten kalma yara izleri var iddiası

"JOHNNY'YE ÇOK AŞIKTIM"

Heard, o dönem annesine gönderdiği mesajlarla ilgili olarak mahkemede şu ifadeyi kullandı: “O zamanlar Johnny’ye çok aşıktım. O ayık ve temizken harika bir yılımız olmuştu ve benim tanıdığım kişi oydu. Ve Johnny cömert, sevgi dolu, dikkate değer biriydi. Onu sevdim ve o nedenle kaybetmek istemedim. Onun diğer yüzü ise bir caniydi. Ama temiz ve ayık olacağına dair her zaman umudumu diri tuttum.”

Mahkemede ayrıca, Heard’ın annesinin kendisine gönderdiği bir mesajda, şiddet olayını babasına anlatmasını tavsiye ettiği, ancak Heard’ın “Babama anlatamam” diye yanıt verdiği de ortaya çıkmıştı.

Heard, mahkemede, “Anneme anlatarak kendimi güvende hissettim ama babamın nasıl tepki göstereceğini bilmiyordum. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Dolayısıyla Johnny’ye karşı şiddet içerikli bir tepki gösterip göstermeyeceğini bilmiyordum. Durumun daha da kötüleşmesini istemedim” diye konuşmuştu.