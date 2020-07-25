Amber Heard’ın hala Johnny Depp’ten kalma yara izleri var iddiası

Johnny Depp’in İngiliz The Sun gazetesine, kendisi için ‘kadın döven’ tabirini kullandığı için açtığı iftira davasında, Amber Heard'ın arkadaşının mahkemede verdiği ifade basına yansıdı. Heard'ın arkadaşı, ünlü oyuncunun vücudunda dayaktan kalma yara izlerinin bulunduğunu iddia etti.

ntv.com.tr 25.07.2020 - 12:41

Amber Heard’ın hala Johnny Depp’ten kalma yara izleri var iddiası - 1

Johnny Depp’in İngiliz The Sun gazetesine, kendisi için ‘kadın döven’ tabirini kullandığı için açtığı iftira davası sürerken mahkemede, ikilinin ilişkilerindeki şiddet iddialarına dair detaylar ortaya dökülüyor.

Heard’ın arkadaşı Raquel “Rocky” Pennington, dün mahkemede verdiği ifadede, ünlü oyuncunun 2015 yılında Depp’i uyguladığı şiddet karşısında yaralandığını belirterek, izlerin hala üzerinde olduğunu söyledi.

Amber Heard’ın hala Johnny Depp’ten kalma yara izleri var iddiası - 2

Londra’da görülen davaya Los Angeles’tan video konferans yöntemiyle bağlanan Rocky, Heard için, “Hala kollarında olaydan kalma yara izleri var” ifadesini kullanırken, soru üzerine Depp’in Heard’ı dövdüğünü kendi gözleri görmediğini belirtti.

Amber Heard’ın hala Johnny Depp’ten kalma yara izleri var iddiası - 3

İftira davasında önceki gün Amber Heard’ın 2013 yılında annesine gönderdiği özel telefon mesajları ortaya çıkmıştı.

Amber Heard’ın hala Johnny Depp’ten kalma yara izleri var iddiası - 4

Depp’in Heard ile evliliği süresince eşine şiddet uyguladığını reddettiği davada, bir tanık ifadesine göre, Mart 2013’te, ikili, Heard’ın evinde bulunan, eski sevgilisi Tasya van Ree’nin çizdiği tabloyla ilgili şiddetli bir kavgaya tutuştu.

Amber Heard’ın hala Johnny Depp’ten kalma yara izleri var iddiası - 5

“O BİR KAÇIK ANNE!"

Heard’ın vefat eden annesine, kavga sonrasında attığı mesaj mahkemede gündeme geldi. Mesajda Heard şu ifadelere yer veriyordu: “Çok korkunç anne. Ne yapacağımı bilmiyorum. O bir kaçık anne! Şiddet dolu ve deli. Bunun benim sevdiğim insan olması nedeniyle kalbim kırık.”

Amber Heard’ın hala Johnny Depp’ten kalma yara izleri var iddiası - 6

"İNFİLAK EDECEK BİR HIZ TRENİNDE GİBİYİM"

Heard, bir başka telefon mesajında, “Kendimi infilak etmek üzere olan bir hız treninde gibi hissediyorum. Ama trenden inip aşkımı geride bırakmak da istemiyorum. Dolayısıyla infilak edeceğini bildiğim halde trende kalıyorum” diyor.

Amber Heard’ın hala Johnny Depp’ten kalma yara izleri var iddiası - 7

"JOHNNY'YE ÇOK AŞIKTIM"

Heard, o dönem annesine gönderdiği mesajlarla ilgili olarak mahkemede şu ifadeyi kullandı: “O zamanlar Johnny’ye çok aşıktım. O ayık ve temizken harika bir yılımız olmuştu ve benim tanıdığım kişi oydu. Ve Johnny cömert, sevgi dolu, dikkate değer biriydi. Onu sevdim ve o nedenle kaybetmek istemedim. Onun diğer yüzü ise bir caniydi. Ama temiz ve ayık olacağına dair her zaman umudumu diri tuttum.”

Mahkemede ayrıca, Heard’ın annesinin kendisine gönderdiği bir mesajda, şiddet olayını babasına anlatmasını tavsiye ettiği, ancak Heard’ın “Babama anlatamam” diye yanıt verdiği de ortaya çıkmıştı. 

Heard, mahkemede, “Anneme anlatarak kendimi güvende hissettim ama babamın nasıl tepki göstereceğini bilmiyordum. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Dolayısıyla Johnny’ye karşı şiddet içerikli bir tepki gösterip göstermeyeceğini bilmiyordum. Durumun daha da kötüleşmesini istemedim” diye konuşmuştu.   

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