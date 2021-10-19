Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı

Fantastik ve bilim kurgu türündeki film, kozmik varlıklar olan Celestiallar’ın milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde deneyler yaparak Eternallar ve Deviantlar’ı yaratma hikayesini anlatıyor. Süper güçlere sahip iki grup, hangi ırkın daha yüce olduğunu kanıtlamak için tarih boyunca birbiriyle mücadele ediyor.