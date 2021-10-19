Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı

Haberler - ntv.com.tr 19.10.2021 - 07:54 | Son Güncelleme : 19.10.2021 - 08:00
46 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, Hollywood’daki Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleşen prömiyere, beş çocuğuyla birlikte gitti.
Jolie, kırmızı halıda Maddox (20), Zahara (16), Shiloh (15) ve ikizleri Vivienne ve Knox (13) ile birlikte poz verdi. 17 yaşındaki oğlu Pax, aile boyu galada boy göstermedi.
Jolie, galaya Balmain imzalı bir elbiseyle katılmayı seçti. Tiffany & Co. ve Beladora marka akseuarlarıyla da göz dolduran Jolie’nin çenesindeki aksesuar, en dikkat çekeniydi.
Zahara, gala için annesinin gardırobundan bir kıyafet seçmişti. Jolie’nin 2014 yılı Oscar töreninde giydiği Elise Saab imzalı kıyafet, bu kez Zahara’nın üstündeydi.
Oscar’lı yönetmen Chloe Zhao’nun yönetmen koltuğuna oturduğu Eternals filmi, 5 Kasım’da gösterime giriyor.
Fantastik ve bilim kurgu türündeki film, kozmik varlıklar olan Celestiallar’ın milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde deneyler yaparak Eternallar ve Deviantlar’ı yaratma hikayesini anlatıyor. Süper güçlere sahip iki grup, hangi ırkın daha yüce olduğunu kanıtlamak için tarih boyunca birbiriyle mücadele ediyor.