Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı

Angelina Jolie, başrolünde yer aldığı fantastik-bilim kurgu türündeki Eternals filminin galasına çocuklarıyla birlikte katıldı. Jolie, elbisesinin şıklığı ve çene aksesuarıyla beğeni toplarken, kızı Zahara'nın kıyafetinde önemli bir ayrıntı göze çarptı.

Haberler - ntv.com.tr 19.10.2021 - 07:54 | Son Güncelleme : 19.10.2021 - 08:00

Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı - 1
Hollywood’un ünlü yıldızı Angelina Jolie, başrolde yer aldığı Eternals filminin galasına ailece katıldı.
Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı - 2

46 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, Hollywood’daki Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleşen prömiyere, beş çocuğuyla birlikte gitti.

Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı - 3

Jolie, kırmızı halıda Maddox (20), Zahara (16), Shiloh (15) ve ikizleri Vivienne ve Knox (13) ile birlikte poz verdi. 17 yaşındaki oğlu Pax, aile boyu galada boy göstermedi.

Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı - 4

Jolie, galaya Balmain imzalı bir elbiseyle katılmayı seçti. Tiffany & Co. ve Beladora marka akseuarlarıyla da göz dolduran Jolie’nin çenesindeki aksesuar, en dikkat çekeniydi.

Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı - 5

Zahara, gala için annesinin gardırobundan bir kıyafet seçmişti. Jolie’nin 2014 yılı Oscar töreninde giydiği Elise Saab imzalı kıyafet, bu kez Zahara’nın üstündeydi.

Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı - 6
Angelina Jolie ile Brad Pitt, 2014 Oscar'ında birlikte böyle poz vermişti. Çift, 2016'da boşanma davası açtı, Nisan 2020'de de resmen boşandı. Velayet ve finansal paylaşım konularında mücadeleleri mahkemede sürüyor.
Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı - 7

Oscar’lı yönetmen Chloe Zhao’nun yönetmen koltuğuna oturduğu Eternals filmi, 5 Kasım’da gösterime giriyor.

Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı - 8

Fantastik ve bilim kurgu türündeki film, kozmik varlıklar olan Celestiallar’ın milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde deneyler yaparak Eternallar ve Deviantlar’ı yaratma hikayesini anlatıyor. Süper güçlere sahip iki grup, hangi ırkın daha yüce olduğunu kanıtlamak için tarih boyunca birbiriyle mücadele ediyor.

Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı - 9
İşte Eternals galasında Angelina Jolie ve ailesinden yansıyan kareler...
Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı - 10
Eternals'ın fragmanı ve afişi (Haber Detay - Tıkla Oku)
Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı - 11
Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı - 12
Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı - 13
Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı - 14
Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı - 15
Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı - 16
Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı - 17
Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı - 18
Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı - 19
Angelina Jolie, Eternals galasına çocuklarıyla katıldı - 20

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER