AŞK DEFTERİ KABARIK

Grande, daha önce Pete Davidson ile 2018’de dört ay boyunca nişanlı kaldı. 2014-2015 yılları arasında rap şarkıcısı Big Sean ile birlikte olan Grande, 2015-2016 arasında Ricky Alvarez ile 2016-2018 arasında da 2018’de hayatını kaybeden Mac Miller ile aşk yaşadı. Grande’nin adı 2019’da müzisyen Mikey Foster ile anıldı.

Ariana Grande, nişanlısı komedyen Pete Davidson ile ayrılmasından iki yıl sonra, Aralık 2020'de Dalton Gomez ile nişanlandı.