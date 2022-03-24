Badem göz estetiği yaptırmadan önce bunlara dikkat

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 07:18
Fiziksel ve ruhsal sağlığımızın en belirgin dışa vurumunu gözlerimiz sergiliyor. Özellikle de sosyal medyada yapılan fotoğraf paylaşımlarında yorgun, mutsuz ve üzgün bakışlar istemeyenler, göz çevresinde bazı estetik uygulamalara yöneliyor. Estetik operasyonlara ilgi giderek artarken, son dönemin en popüler cerrahi işlemi de ‘badem göz ameliyatı’.
Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Abul, bu kapsamda revaçta olan ‘badem gözü’ ve ‘tilki gözü’ olarak adlandırılan göz yapılarını anlattı, göz estetiği yaptırmayı düşünenlere önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Göz çevresindeki uygulamaların son dönemde yetişkin tüm yaş grupları tarafından ilgi gördüğünü söyleyen Dr. Abul, "Özellikle göz kapak estetik operasyonları, badem göz estetiği, kaş kaldırma ameliyatları ya da iple kaş askılama uygulamaları ve göz çevresine antiaging amaçlı uyguladığımız medikal estetik uygulamaları yani botoks, gözçevresi mezoterapileri, gözaltı dolgusu uygulamaları yoğun talep görüyor” dedi.
İnsan yüzünün karakteristik bir görünüşe sahip olması açısından en önemli etkiyi gözlerimizin oluşturduğunu belirten Dr. Abul'a göre, göz çevresi damarsal, sinirsel ve lenfatik drenaj açısından çok özel bir bölge olduğundan, doğru teknik ve doğru ürünle uygulanmadığında körlükten, göz kapak düşüklüğüne varabilen komplikasyonlara yol açabilir. İşlemlerin, bölgenin anatomisine hakim hekimler tarafından uygulanması çok önemli. Göz kapakları, göz küresi ve çevresindeki yüz bölgesinin yapıları hakkında oldukça detaylı bilgi ve birikime sahip göz hastalıkları uzman hekimleri tarafından uygulanmalı.
Yaşlanmayla birlikte göz çevresindeki dokular gevşer, düşük göz görünümü oluşabilir ve bu kişiyi olduğundan daha yaşlı ve yorgun gösterebilir.
Genç yaşta olmasına rağmen bakışlarında, yorgun, üzgün, mutsuz bir ifade olan, göz şeklini beğenmeyen ve bu durumdan rahatsızlık duyan, olduğundan daha genç ve çekici görünmeyi hedefleyen kişiler göz estetiğine başvuruyor. Çekik göz operasyonları günümüzde oldukça ilgi görüyor. Bu görüntü genellikle saçın sıkı ve tepeden toplanmasıyla göz kenarı ve kaşın yukarı askılanmasıyla elde edilmeye çalışılıyor.
Lokal anestezi altında uygulanan badem göz estetiğinin iyileşme süresi, tercih edilecek yönteme göre değişiyor.
İple askılamalarda iyileşme süreci 3 gün ile 1 hafta, operasyonlarda ise 1 ile 2 hafta olarak ön görülür. Bu dönemde kişi kendi işini kendi yapabilir, sadece göz çevresinde ödem ve morluk olabilir. Zamanla ödemin azalmasıyla gözler üzerinde şişlik kalmaz ve olduğundan daha çekik bir görünüme kavuşulur.
Badem göz estetiğinin etkinlik süresi tekniğe göre değişiyor. Uygulanacak teknik, hastayla ihtiyaç ve isteklerine göre karar verilir. İple askılamaların kullanım ömrü, ameliyatlara göre daha kısadır. Etkisi kullanılan ipin markasına ve çeşidine göre 1 ile 3 yıl arası değişir. Kesi ile oluşturulan badem göz daha uzun ömürlüdür. Ancak yaşlanma ve yer çekimiyle yaşlanma süreci devam eder ve kişinin elastikiyet yapısına göre de bu süreç değişir. Yaş almayla beraber göz kapakları, alın ve kaş yer çekimine maruz kalmaya ve aşağı doğru sarkmaya devam edeceğinden uygulanan operasyonu zaman içerisinde yenilemek gerekebilir.
Bu tarz ameliyatlara ihtiyaç duymayan ya da tercih etmeyen kişilere doğal ve daha etkili bakışlara sahip olmak için birçok seçenek var.
Göz kenarında belirginleşen ‘kazayakları’ adını verdiğimiz ince kırışıklıkları yok etmek ve kaş ucunu hafif kaldırmak için botoks vazgeçilmez ve en etkili çözüm. Özellikle göz altındaki morumsu renk değişiklikleri ve ince kırışıklıklar için göz çevresine özel mezoterapi kokteyl çeşitleri yapılabiliyor. Ayrıca, göz altındaki yağ yastıkçıkları torbalanması olan ve henüz ameliyat olmak istemeyen kişilere de ‘enzimatik lipoliz’ mezoterapisi uygulanabiliyor. Gözyaşı oluğu belirgin olan hastalarda da, gözaltına özel dolgu maddeleri sayesinde kişiyi rahatsız olduğu yorgun ve üzgün ifadeden kurtarabiliyoruz.