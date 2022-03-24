Badem göz estetiği yaptırmadan önce bunlara dikkat

Fiziksel ve ruhsal sağlığımızın en belirgin dışa vurumunu gözlerimiz sergiliyor. Özellikle de sosyal medyada yapılan fotoğraf paylaşımlarında yorgun, mutsuz ve üzgün bakışlar istemeyenler, göz çevresinde bazı estetik uygulamalara yöneliyor. Estetik operasyonlara ilgi giderek artarken, son dönemin en popüler cerrahi işlemi de ‘badem göz ameliyatı’.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Abul, bu kapsamda revaçta olan ‘badem gözü’ ve ‘tilki gözü’ olarak adlandırılan göz yapılarını anlattı, göz estetiği yaptırmayı düşünenlere önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.