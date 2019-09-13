Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un Bali tatili

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, tatile çıktı. Ünlü çiftin rotası Endonezya'nın Bali adası oldu.
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Tatilin büyük bir bölümünü Türkiye'de teknesinde geçiren ünlü oyuncu, şimdi de eşi Başak Dizer ile yurtdışı tatiline çıktı.
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Gözlerden uzak olmak isteyen çift, rotasını bu kez Bali'ye çevirdi.
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Tarihi yerleri gezip Bali'yi yeniden keşfeden Tatlıtuğ çifti, tatilden renkli fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Başak Dizer Tatlıtuğ eşinin bu fotoğrafını ise 'this is cool' notuyla paylaştı.
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İşte ünlü çiftin tatil paylaşımlarından bazıları....
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