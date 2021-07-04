Ben Affleck, Jennifer Lopez’e evlenme teklifi etmeye hazırlanıyor

Ben Affleck'in, yıllar sonra tekrar barıştığı Jennifer Lopez'e 52. doğum gününde evlilik teklif edeceği konuşuluyor.

04.07.2021 - 11:54

Ben Affleck, Jennifer Lopez’e evlenme teklifi etmeye hazırlanıyor - 1
17 yıl önce ayrılan eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yeniden başlayan ilişkilerinde mutluluk görüntüleri veriyor. Son olarak Hamptons’ta görüntülenen ünlü çiftin yakın zamanda evleneceği konuşuluyor.
Ben Affleck, Jennifer Lopez’e evlenme teklifi etmeye hazırlanıyor - 2
OK! Magazine’e konuşan bir kaynak, Affleck’in bu defa 51 yaşındaki şarkıcıyı kaybetmek istemediğini belirtti.
Ben Affleck, Jennifer Lopez’e evlenme teklifi etmeye hazırlanıyor - 3
Aynı kaynak, “Teknik olarak bu yeni bir ilişki gibi görünebilir ancak onlar yıllar önce bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Birbirleri hakkında her şeyi biliyorlar” dedi.
Ben Affleck, Jennifer Lopez’e evlenme teklifi etmeye hazırlanıyor - 4

Closer’a konuşan başka bir kaynak ise ünlü aktörün, evlilik teklifi için hazırlık yaptığını söyledi.

Ben Affleck, Jennifer Lopez’e evlenme teklifi etmeye hazırlanıyor - 5
Buna göre Ben Affleck, 24 Temmuz’da 52 yaşına girecek olan ünlü şarkıcının karşısında diz çökmeye hazırlanıyor.
Ben Affleck, Jennifer Lopez’e evlenme teklifi etmeye hazırlanıyor - 6
Çift, ilk olarak 2004 yılında, düğün hazırlığı yaparken ayrılmışlardı ve ikisi de bir yıl içinde başkalarıyla evlenmişti.

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