Ben Affleck'in şaşkın bakışları

Son zamanlarda dağılan evliliği, alkol bağımlılığı nedeniyle gördüğü tedavi ve çapkınlıklarıyla gündemde olan Ben Affleck California'da çıktığı yürüyüşte görüntülendi. 46 yaşındaki oyuncunun terlikle yürüyüşe çıkan bir kadına şaşkın bakışları objektiflere takıldı.
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Oyuncu Ben Affleck, önceki gün Brentwood'daydı. Elinde kahvesiyle yürüyen Affleck; bir ara üzerinde taytı ve ayağında terlikleriyle yürüyen genç bir kadını gördü.
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46 yaşındaki oyuncunun şaşkın bakışları kadının üzerindeydi.
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Paparazziler, Ben Affleck'in bakışlarını böyle yakaladı.
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Kadını ilgiyle inceleyen Affleck, görüntülendiğini fark etmesine rağmen arkasına dönüp genç kadını incelemekten vazgeçmedi.
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Daha sonra da aracına doğru ilerledi. O sırada yeniden ciddi bir ifade takındı.
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Dört yıl öncesine kadar Jennifer Garner ile üç çocuklu mutlu bir evliliği olan Affleck'in yaptığı kaçamak yuvasının dağılmasına neden oldu. Çocuklarının dadısı Christine Ouzounian ile yasak ilişki yaşamıştı. Bu ortaya çıkınca da Garner, boşanma kararı aldı.