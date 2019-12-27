Bensu Soral: Arıza yanım; gemileri yakmak

Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Evde titizim. Ama eşim benden de düzenli. Bu konuda şanslıyım. Hakan ile farklı mesleklerde olduğumuz için birbirimizi besleyecek çok fazla konu oluyor. O çok özel bir insan. Böyle bir karaktere, ruha aşık olmamak mümkün değildi. 10 yıl sonra da umarım en az bugünkü kadar mutlu oluruz. Tek arıza yanım var; anında gemileri yakmak."