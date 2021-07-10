Berkay, Zeynep Bastık'ın düğününe neden katılmadı? (Tolga Akış vetosu)

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; yakın çevresine "Düğüne davet edilmediğimiz için gitmedik" diye yakınan Berkay'ın, Bastık'ın eşi Akış'tan veto yediği ortaya çıktı. Akış'ın aralarında geçen bir olay nedeniyle Berkay'ın düğüne katılmasını istemediği öğrenildi.