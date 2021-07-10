Berkay, Zeynep Bastık'ın düğününe neden katılmadı? (Tolga Akış vetosu)
Zeynep Bastık'ın düğüne çağılmayan Berkay'ın, Tolga Akış'tan veto yediği ortaya çıktı.
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10.07.2021 - 11:54
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu Tolga Akış ile çarşamba günü Alaçatı'da dünyaevine girdi. Düğüne, çiftin tüm yakın arkadaşları katıldı. Birçok ünlünün de davet edildiği nikaha sadece Bastık'ın yakın arkadaşı Berkayçağrılmadı.
Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; yakın çevresine "Düğüne davet edilmediğimiz için gitmedik" diye yakınan Berkay'ın, Bastık'ın eşi Akış'tan veto yediği ortaya çıktı. Akış'ın aralarında geçen bir olay nedeniyle Berkay'ın düğüne katılmasını istemediği öğrenildi.
EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN BİRİYDİ
Berkay; genç şarkıcı Zeynep Bastık'ın en büyük destekçilerinden biriydi. Hatta iki arkadaş Harbiye Açıkhava'da düet yapmıştı.
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