Beyonce ve Jay-Z çifti basketbol maçı seyretti

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı çift Beyonce ve Jay-Z, tuttukları takımı desteklemek üzere basketbol maçı seyretmeye gitti. Sevilen çiftin takımı maçtan hüsranla ayrıldı.

ntv.com.tr 06.06.2021 - 11:28

Beyonce ve Jay-Z çifti basketbol maçı seyretti - 1

Ünlü çift Beyonce ve Jay-Z, hafta sonunu dışarıda geçirdi.

Beyonce ve Jay-Z çifti basketbol maçı seyretti - 2

39 yaşındaki Beyonce ile 51 yaşındaki rap şarkıcısı Jay-Z, basketbol maçı izlemek üzere New York’taki Barclays Center’a gitti.

Beyonce ve Jay-Z çifti basketbol maçı seyretti - 3

Şarkıcı çiftin Brooklyn Nets takımını desteklediği maçı, rakip takım Milwaukee Bucks, 115’e 107’lik sakorla kazandı.

Beyonce ve Jay-Z çifti basketbol maçı seyretti - 4

Jay-Z’nin siyah tişörtle rahat bir tarz seçtiği maçta, Beyonce siyab elbise üzerine parıltılı bir ceket tercihi yapmıştı.

Beyonce ve Jay-Z çifti basketbol maçı seyretti - 5

Ünlü çift, maç boyunca salgın önlemi olarak taktıkları maskelerini çıkarmadı.

Beyonce ve Jay-Z çifti basketbol maçı seyretti - 6

Beyonce, seyirciler arasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan hayranlarına el sallayarak karşılık verdi.

Beyonce ve Jay-Z çifti basketbol maçı seyretti - 7
2008 yılında evlenen Beyonce ve Jay-Z çiftinin üç çocuğu bulunuyor.

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